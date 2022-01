Na een relatie van 13 jaar: Simon Cowell heeft zijn vriendin Lauren ten huwelijk gevraagd

De producent en zijn verloofde zijn inmiddels al 13 jaar bij elkaar. Ze leerden elkaar kennen in 2004, toen Silverman nog getrouwd was met een goede vriend van hem, projectontwikkelaar Andrew Silverman. Andrew en Lauren gingen in 2013 na een huwelijk van tien jaar uit elkaar. Vlak na de scheiding verschenen Cowell en Silverman samen in het openbaar. Cowell heeft later in een interview bekend dat de twee tijdens dat huwelijk een affaire hadden. “Ik ben er niet trots op en het was zeker niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen”, klonk het destijds. “Het is gewoon gebeurd.”

Relatietest

In 2021 vertelde Simon Cowell in een interview met het Britse blad OK! Magazine dat hij wist dat hun relatie speciaal was. Het besef kwam er voor hem nadat ze samen de quarantaine overleefden tijdens het begin van de coronapandemie. “Dat was een echte test. Net zoals andere mensen waren ook wij gedurende een lange periode in lockdown. Het is dan dat je te weten komt of je elkaars gezelschap graag hebt of niet.” Voor Cowell en zijn kersverse verloofde was de uitkomst alvast positief. “De liefde is er nog steeds. We zijn zelfs closer dan ooit tevoren.”