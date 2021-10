Na een korte pauze: Sarah van Soelen laat opnieuw van zich horen op sociale media

ShowbizzNa een afwezigheid van ongeveer een maand heeft Sarah van Soelen (25) nog eens een foto gedeeld op Instagram. Midden september verdween de vriendin van André Hazes (27) even uit de schijnwerpers omdat ze het moeilijk had met alle aandacht. Als gevolg trok de blondine richting Spanje voor een cursus mediatraining.

“Mijn team. Bedankt voor vandaag”, klinkt het bij de eerste foto die Sarah deelde op Instagram. Op de foto zien we de vriendin van Hazes in het gezelschap van enkele haarstylisten en visagisten. Daarnaast deelde van Soelen ook nog twee zwartwitfoto’s van zichzelf. “Goeiemorgen! Nog steeds aan het nagenieten van gisteren. Wat een dag! Heerlijk om met zulke fijne mensen te werken. Gisteren helemaal in de glitter en vandaag een joggingbroek met Uggs eronder, heerlijk!” Op het uiteindelijke resultaat van de shoot is het wel nog even achten. Sarah gaf verder ook niet prijs waar de foto’s in kwestie precies voor genomen zijn.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Fans van Sarah zijn alvast gelukkig met haar terugkeer naar sociale media. De foto’s die de blondine deelde worden namelijk erg positief onthaald. “Wow” en “Wat ben je knap”, klinkt het onder meer in de reacties onder de post. Het was natuurlijk ook al een tijdje geleden dat de vriendin van de Nederlandse zanger nog eens een foto gedeeld had op haar Instagramaccount. Zo dateert de laatste foto op haar account al van midden september.

Lees verder onder deze video van 9 juni: Sarah van Soelen over het drankgebruik van André Hazes

Mediatraining in het buitenland

Vorige maand raakte immers het nieuws bekend dat Sarah van Soelen naar Spanje was vertrokken om er een cursus mediatraining te volgen. “Sarah zit in Spanje om helemaal tot zichzelf te komen”, vertelde de familie van van Soelen destijds. “Ze leren haar hoe ze alle drukte moet managen, waar ze haar prioriteiten moet leggen en hoe ze bijvoorbeeld negatieve berichten moet negeren.”

De 25-jarige vriendin van Hazes kreeg het inderdaad hard te verduren. De Nederlands presentatrice Yvonne Coldewijer (34) deelde bijvoorbeeld een bericht waarin stond dat ze gehoord had dat de geliefde van Hazes in een afkickkliniek in Spanje zat. Een brug te ver volgens de schlagerzanger. “Dat meisje is anderhalf jaar clean en dat is een hele zware tijd geweest voor haar. Hierin ga je echt te ver”, reageerde hij op Instagram. En ook Sarah zelf reageerde op de roddels: “Nu zijn voor mij de grappen klaar. Dit heeft niks meer te maken met roddelen, dit is gewoon zoals ik het noem, pesten!”

LEES OOK:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.