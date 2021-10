Na Ed Sheeran: ook Coldplay komt naar het Koning Boudewijnstadion

MuziekGoed nieuws voor fans van Coldplay! De Britse groep komt in augustus 2022 naar ons land voor maar liefst twee concerten in het Koning Boudewijnstadion. Voor volgers van de band komt de aankondiging wellicht niet als een verrassing. In een videoboodschap op Instagram kondigde Chris Martin (44) op woensdag al aan dat ze nog iets in petto hadden voor hun fans.

“Hallo, wij zijn Coldplay. En als je fan bent van onze band of van concerten: dan hebben wij op donderdagmiddag goed nieuws voor jou”, aldus Chris Martin in een video op Instagram. De kans zat er dus dik in dat de band een reeks nieuwe concerten zou aankondigen en ondertussen werd het nieuws van hun nieuwe tournee ook officieel bevestigd. In augustus 2022 komt de Britse groep naar ons land voor maar liefst twee concerten in het Koning Boudewijnstadion.

Aandacht voor het klimaat

“Als band bestaan wij voornamelijk om live op te treden en om een connectie te maken met ons publiek. We zijn deze tournee al jaren aan het plannen en wij hebben ontzettend veel zin om onze hits voor jullie te brengen”, klinkt het onder meer op het Instagramaccount van Coldplay. De Britse band kondigde namelijk zonet hun wereldtournee aan op hun sociale media. Twee optredens in het Koning Boudewijnstadion staan er al zeker op de planning, maar de groep heeft ook nog een reeks concerten in de Verenigde Staten en in andere Europese steden op hun planning staan. De groep kondigde verder ook aan dat ze er bewust van zijn dat onze planeet momenteel te maken heeft met een klimaatcrisis. “De afgelopen twee jaar hebben we samengewerkt met enkele experts om deze tournee zo duurzaam mogelijk te maken.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is verder al een topjaar geweest voor fans van Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman en Will Champion. In april van dit jaar kondigde de groep na een stilte van twee jaar nieuwe muziek aan. De plaat in kwestie kreeg de titel ‘Music of The Spheres’ en is het negende album van de Britse band. Coldplay zelf bestaat dit jaar al 23 jaar. De groep bracht in 1998 hun eerste ep uit, genaamd ‘Safety’. Sindsdien heeft de band wereldwijd meer dan honderd miljoen platen verkocht.

100.000 tickets

Belgische fans moeten de groep al een tijdje missen. Hun laatste optreden in ons land dateert van juni 2017. Ook toen stonden Chris Martin en zijn collega’s op het podium van het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tot grote vreugde van hun volgers, want daarvoor was het al zes jaar geleden dat de groep nog eens op de planken stond in ons land. In 2011 stonden ze op de affiche van Rock Werchter en speelden ze voor een uitverkocht Antwerps Sportpaleis.

Tickets voor hun optreden in het Koning Boudewijnstadion vlogen destijds in een mum van tijd de deur uit. Ook toen stond de band er twee keer op het podium. In totaal werden er dus zo’n 100.000 tickets kaartjes verkocht. Wie het optreden van Coldplay niet wil missen, kan er voor de ticketverkoop dus maar beter snel bij zijn.

LEES OOK:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Coldplay (@coldplay) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.