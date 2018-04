Na drugsarrestatie: Sean Penn wil zijn zoon opnieuw naar rehab sturen TC

07 april 2018

11u00 0 Showbizz Hopper, de zoon van Sean Penn, werd gearresteerd wegens drugsbezit. De acteur zelf kent geen genade. Hij wil dat zijn zoon verplicht naar een afkickcentrum wordt gestuurd.

Sean zegt dat hij geen advocaten zal inschakelen om zijn zoon te helpen. Hij hoopt dat de rechter zal beslissen dat Hopper verplicht wordt opgenomen in een rehab. "Hij wil het beste voor Hopper", zegt een woordvoerder van de ster. "Drugs zijn dat niet. Hij wil dat dit spul definitief uit het leven van zijn zoon verdwijnt. Als dit alleen op de moeilijke manier kan, via een streng afkickprogramma, dan moet dit maar." Hopper is de zoon uit Seans stukgelopen huwelijk met Robin Wright. In het verleden kende hij al problemen met marihuana en cocaïne en kickte hij al eens af van een verslaving. Deze keer was hij ook in het bezit van amfetamines en paddo's.