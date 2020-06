Na drie maanden zijn Sven Ornelis en Anke Buckinx opnieuw herenigd voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’: “Het kan niet symbolischer” SDE

19 juni 2020

09u30 1 Showbizz Vrijdagavond om 20 uur klinkt heel Vlaanderen op het begin van de zomer dankzij ‘De Anderhalve Meter Borrel’, een samenwerking tussen HLN en radiozender JOE. Sven Ornelis (47) en Anke Buckinx (40) duiken na drie maanden voor het eerst weer samen de studio in om de gepaste soundtrack te voorzien. “Wat we gemist hebben? Elkaars lijfgeur. (lacht)”

Drie maanden lang hebben Anke Buckinx en Sven Ornelis hun ochtendshow apart gepresenteerd. Zij in haar bureau/zolderkamer in Hasselt, hij in z'n woonkamer in Rijmenam. Maar vrijdagavond duiken ze voor het eerst weer samen de studio in, om af te tellen naar ‘De Anderhalve Meter Borrel’. “Het kan symbolisch niet juister zitten”, denkt Sven. “Net op het moment dat iedereen samen gaat borrelen en een nare periode afsluit, gaan we elkaar weerzien. Het lijkt bijna alsof het voor een film geschreven is."

De twee presentatoren hebben elkaar de afgelopen drie maanden dan ook behoorlijk gemist. “Met de radio van tegenwoordig gáát dat allemaal wel, dat apart presenteren, maar de magie ontbreekt dan toch", klinkt het bij Sven. “Wat we zoal gemist hebben? Elkaars lijfgeur, bijvoorbeeld”, grapt hij. “Het is ook zo vermoeiend”, zegt Anke. “We zitten nu vier uur lang te videobellen, ik krijg daar hoofdpijn van. Ik vind het dus gewoon fijn om Sven op anderhalve meter van mij te hebben. Alleen bespring ik hem nogal graag voor een knuffel, maar dat zal er voorlopig nog niet inzitten. (lacht)”

Rare zomer

‘De Anderhalve Meter Borrel’ komt dan ook net op tijd. Drie uur lang - van 18u tot 21u - voorzien Sven en Anke de gepaste soundtrack bij een zomerse borrel. En om 20u wordt er effectief afgeteld, net alsof het nieuwjaar is. “We willen mensen goesting geven in de zomer door samen te klinken”, legt Anke uit. “Het gaat misschien de meest rare zomer ooit worden, omdat zoveel huwelijken, feesten en evenementen niet kunnen doorgaan. Ook het feestje voor mijn veertigste verjaardag werd afgelast. Maar we gaan er wel het beste van maken." Dat beaamt ook Sven: “Met ‘De Anderhalve Meter Borrel’ willen we deze nare periode achter ons laten, en klinken op beterschap."

Rest nog de vraag: waarmee zullen Sven en Anke zelf klinken? “Als ik thuis borrel op m'n terras, kies ik meestal voor een glaasje witte wijn", verklapt Sven. “Als het écht zonovergoten is, zoals volgende week, dan mag je zeker zijn dat ik een flesje rosé bovenhaal. Dat doet me denken aan de Provence, aan Spanje.” Voor Anke liggen de kaarten net iets anders. “Ik kan écht niet tegen alcohol”, bekent ze. “Eén slok, en ik ben zat. Zo drink ik graag gin-tonic, maar dan kan ik een uur lang niet meer deelnemen aan het gesprek. Mijn lievelingsdrank is dus noodgedwongen Cola Zero", lacht ze.

Zelf meedoen aan ‘De Anderhalve Meter Borrel’? Alle info vind je hier.