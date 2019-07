Exclusief voor abonnees Na drie jaar stopt de Nederlandse musicalversie van ‘The Lion King’: een productie in cijfers Redactie

22 juli 2019

10u46

Bron: AD 0 Showbizz Gisteren was in het AFAS Circustheater de laatste voorstelling te zien van de Disney-musical ‘The Lion King’. Na drie jaar en 1139 voorstellingen valt in Nederland het doek voor de succesvolle Disney-musical om plaats te maken voor ‘Anastasia’, de volgende Broadway-musical. Hoeveel bezoekers waren er, wat was het zwaarste kostuum en hoe lang duurde het aankleden van Scar? De ‘fun facts’ op een rij.

‘The Lion King’ mocht in Nederland meer dan 1,7 miljoen bezoekers ontvangen sinds de première op 30 oktober 2016. Het won twee keer de publieksprijs voor beste musical. Producent Albert Verlinde sprak de cast toe na de laatste voorstelling. “Toen we ‘The Lion King’ begin 2016 aankondigden waren de reacties meteen veelbelovend, maar dat de musical drie jaar lang, acht keer per week, in het AFAS Circustheater in Scheveningen zou staan, hadden we nooit kunnen vermoeden. Het is niet ondenkbaar dat deze musical over een paar jaar terugkeert naar Nederland, de voorstelling heeft een bijzondere ‘Circle of Life’.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis