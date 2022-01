Na dramatisch weekend voor ‘The Voice Holland’: misbruik was al jaren bekend, maar niemand greep in

Celebrities De ex van Trump en een controver­siële Olympiër: dit zijn de opvallend­ste deelnemers aan ‘Dancing with the stars’

Prinses Delphine haalde alle krantenkoppen wanneer bekend raakte dat ze een van de deelnemers in ‘Dancing with the stars’ is. Het land stond even in rep en roer, maar op zich is een merkwaardige deelneemster in het programma niets nieuws. In de Amerikaanse versie maakten al heel wat opvallende kandidaten hun opwachting, wat al voor meer omstreden taferelen zorgde dan een prinses met dansschoenen. Zo werd het podium al bestormd door demonstranten of vertelde een van de danspartners dat ze liever haar polsen oversneed, dan nog eens te moeten dansen. “De show is eigenlijk te vergelijken met ‘The hunger games’.”

16 januari