Na dodelijk drama op Amerikaans festival: hoe stevig gaat het er bij ons aan toe? “Het welzijn van hun fans staat bij artiesten op de eerste plaats”

Celebrities ‘Sex and the Ci­ty’-cast heeft het gehad met ‘seksisti­sche’ kritiek op uiterlijk

De actrices uit ‘Sex and the City’ hebben er genoeg van om voortdurend opmerkingen over hun uiterlijk te horen. In een interview met de Amerikaanse Vogue zegt Sarah Jessica Parker (56): “Er is zoveel vrouwonvriendelijk geklets over ons. Dat zou bij mannen nooit zo gaan.”

8 november