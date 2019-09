Na de winst volgt de breuk: wie doorbreekt de vloek van de ‘Mooiste Koppel’-award? MVO

25 september 2019

12u00 0 Showbizz Het lijkt wel een vloek te zijn: het paar dat de award voor ‘Mooiste Koppel’ mee naar huis neemt tijdens de Het lijkt wel een vloek te zijn: het paar dat de award voor ‘Mooiste Koppel’ mee naar huis neemt tijdens de Story Showbizz Awards , gaat het jaar daarna uit elkaar. Wie kan deze spijtige trend doorbreken?

Pommeline en Fabrizio moesten er vorig jaar aan geloven: ze stonden op de roze loper van de Story Showbizz Awards als favoriete koppel van het jaar. In het jaar dat daarop volgde kwamen we echter te weten dat hun verloving werd verbroken en dat Fabrizio zijn eigen weg wilde gaan.

Het jaar daarvoor wonnen Viktor Verhulst en K3'tje Marthe de award, maar ook hun relatie kwam tot een einde. Als we nog een extra jaartje teruggaan, ontdekken we dat ook Dries Mertens en zijn Kat Kerkhofs even uit elkaar zijn geweest nadat ze met de Showbizz Award naar huis gingen, al was dat gelukkig tijdelijk.

Zal de 'vloek' van de Story Showbizz Award dit jaar verbroken worden? En zo ja, welk koppel zal daar dan volgens jullie in slagen? Onder de genomineerden zien we onder andere Bab Buelens & Vincent Banic, Bart Kaëll & Luc Appermont, en Kat Kerkhofs & Dries Mertens (alweer).