Na de winst in 'Boxing Stars': de grote emoties van Sieg De Doncker

12 april 2018

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz In het VTM-programma Boxing Stars toont Siegfried De Doncker (28) zich van zijn stoere kant, maar achter die façade schuilt een bedachtzame twintiger. "Iedereen maakt fouten in zijn leven, ik kan er alleen maar uit leren."

In het Ketnetprogramma Helden ontpopte Sieg zich de afgelopen jaren als jeugdidool, maar dankzij Steracteur Sterartiest en nu Boxing Stars ontdekt het publiek stilaan een heel andere kant van hem. Door zijn deelname aan het boksprogramma leerde Sieg zichzelf ook nog beter kennen, zegt hij. "Normaal ben ik snel weg met nieuwe sporten, maar tijdens de bokstrainingen merkte ik al vlug dat je er geen vaart in kan steken. Het is een heel andere manier van sporten, er komt heel veel techniek bij kijken. Ik pikte het boksen dus minder snel op dan ik wilde."

Woede

" Als ik zie dat er gevochten wordt, loop ik weg"

Dat verwondert me niet. Je lijkt me geen vechtersbaas.

Als ik kwaad ben op iemand, zal ik dat inderdaad laten blijken met woorden. Ik ben totaal niet agressief. Mijn moeder zei altijd: ‘Als je kunt gaan lopen, ga je best lopen.’ Ik ben dus een heel goede loper geworden (lacht).

Tijdens je kamp met VTM-journalist Faroek Özgünes ontpopte je je nochtans wel tot een echt beest.

Ik besef dat ik die ring echt ben binnengestormd, maar mijn trainer heeft me op twintig uur proberen klaar te stomen om tegen iemand te boksen die al zoveel jaar ervaring heeft. Ik had echt wel schrik van Faroek en al zijn ervaring. Mijn trainer had daarom een plan uitgedokterd: het zekere voor het onzekere nemen en Faroek van meet af aan onder druk zetten zodat hij geen tijd kreeg om na te denken. Ik denk dat hij vooral verrast was door deze gekozen tactiek.

... en zichtbaar teleurgesteld.

Dat snap ik. Hij is net als ik een competitiebeest, voor wie ik trouwens enorm veel respect heb. Dan doet verliezen extra veel pijn..

Je kunt in ieder geval wel tegen een stootje.

Zeker en vast. Ik was alleen bang om mijn neus te breken. Gelukkig bleef het bij wat bloedneuzen en een blauw oog: dat konden ze makkelijk wegschminken voor de opnames van Helden. 

Liefde

"Ik heb ook al eens een blauwtje gelopen"

Sieg is single sinds zijn relatie vorig jaar na 3,5 jaar spaak liep. "Ik heb het gewoon te druk om met de liefde bezig te zijn, en ik wil niets forceren. Er zit ook geen haast achter. Pas als ik op mijn 35ste nog vrijgezel ben, ga ik me misschien zorgen maken. Nu heb ik wel nog geen kinderwens, maar ik hoop ooit vader te worden."

