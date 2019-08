Na de verzegeling van Ian Thomas’ CBD-shop: “Reputatieschade is enorm” IDR

30 augustus 2019

17u11 9 Showbizz Dinsdagavond stelden zanger Ian Thomas (22) en Gano nog hun tijdelijke CBD-shop voor onder het goedkeurend oog van heel wat bekend en minder bekend volk, maar amper een dag later verzegelde de politie al het pand. En dat ligt de zaakvoerders van Gano zeer zwaar op de maag. “Niet alleen voor ons is dit een slechte zaak, ook Ian Thomas wordt hierin meegesleurd”, klink het.

De pop-upwinkel had als bedoeling om er tot zondag producten te verkopen op basis van cannabidiol. Dat is een steeds populairdere stof die voorkomt in de cannabisplant, maar niet als een verdovend middel geldt. De politie liet de winkel sluiten omdat die zogezegd niet in orde was met de vestigingswetgeving. Maar daar werd door Meester Christian Clement, de advocaat van Gano, eerder al brandhout van gemaakt in een persbericht dat donderdag werd uitgestuurd. “De door het Antwerpse parket aangehaalde reden om tot verzegeling over te gaan is onterecht”, klinkt het daar.

Maar daarmee is de sluiting nog niet verteerd natuurlijk. “Het parket blijft erbij dat het niet om de producten gaat die we aanbieden, maar dat is onzin”, klinkt het bij Gano. “De stad Antwerpen wil ons hier niet, da’s wel duidelijk. Maar dit is een onterechte sluiting en dat mag iedereen gerust weten. Wij gaan ons hier dan ook tegen verdedigen en bekijken welke stappen we kunnen ondernemen.”

“Voor ons is dit in de eerste plaats natuurlijk een enorm financieel verlies, maar daar komt ook nog eens een enorme reputatieschade bij. Ook voor Ian. Hij wordt daarin meegesleurd, zonder dat hij ook maar iets verkeerd heeft gedaan. CBD-olie is geen illegaal product, maar dat lijkt hier blijkbaar niet door te dringen bij de bevoegde instanties. Gelukkig zijn er ook voldoende mensen die dit wel snappen, maar helaas hebben zij de touwtjes niet in handen...”