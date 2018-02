Na de verkoop van 1.154.500 Slurfkes: ‘Thuis’ brengt nu ook eigen ontbijt uit HL

21 februari 2018

06u00

Bron: HL 0 Showbizz Het assortiment van eetwaren van ‘Thuis’ wordt uitgebreid. De soapfans konden al genieten van een Slurfke uit hun favoriete serie. Voortaan kunnen ze ook bij de bakker terecht voor een heus ‘Thuis’-ontbijt. Nergens zo lekker als thuis!

De confituur, choco, peperkoek en speculoos met het bekende ‘Thuis’-logo kosten samen 12,80 euro en zijn voorlopig enkel te koop bij zo’n 330 Vlaamse bakkers en speciaalzaken. Het is de bedoeling dat de zoetigheden binnenkort overal beschikbaar zullen zijn.

“Het is niet de eerste keer dat wij een afgeleid product van onze serie op de markt brengen”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Zo bestaat er al een gezelschapsspel en een boekenreeks, met vijf verhalen die niet op tv te zien waren. Iets meer dan twee jaar geleden lanceerden we voor het eerst ook iets lekkers: het Slurfke. Dat is het streekbier dat Eddy op basis van een familierecept in de serie brouwde. Het merk bestond aanvankelijk enkel in ons verhaal, maar de kijkers waren zo nieuwsgierig naar de smaak dat er een grote vraag naar het streekbier ontstond. Vandaar dat we besloten om het fictieve Slurfke alsnog echt te brouwen. Met de hulp van brouwerij Van Honsebrouck, bekend van Brigand en Kasteel, werd het geen eendagsvlieg maar een mooi succes, want ondertussen werden er al 1.154.500 Slurfkes verkocht. Vooral de geschenkverpakkingen doen het goed. Het blijkt een ideaal cadeau voor soapfans.”

Door dat succesverhaal ontstond het idee om nog meer ‘Thuis’-afgeleiden uit te brengen. “Veel meer dan bij andere tv-programma’s kijkt ons publiek graag in familieverband naar ‘Thuis’. We zochten naar een product dat hetzelfde gevoel van gezelligheid kon oproepen. Zo kwamen we uit bij het ontbijt. Dat is ook zo’n traditioneel, gezellig moment dat je graag samen met het heel gezin beleeft. Samen met de vier Belgische producenten Boerinneke, Vermeiren, Vondelmolen en Belberry hebben we een ‘Thuis’-ontbijt samengesteld. De zoetigheden dragen het logo van de serie. Maar in tegenstelling tot het bier zullen ze niet op een ontbijttafel in de tv-reeks te zien zijn. Rosa gaat dus geen ‘Thuis’-choco eten. Dat recht behouden we voor aan de kijkers. (lacht)” (HL)

