Na de tattoo’s en de haarproducten: voormalig ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio opent Grieks restaurant

Een gewaagde zet. Da’s wel het minste wat je van Fabrizio’s nieuwste onderneming kan zeggen. Nadat hij eerder met Fabrizio’s Tattoo Saloon al een succesvolle kleurplatenbusiness uit de grond stampte, voegde hij daar twee jaar geleden cosmeticalijn Divinty Cosmetics aan toe én schoolde hij zich nadien ook nog om tot lifecoach. Aan dat indrukwekkende CV voegt hij nu ook restauranteigenaar toe. “Ik was vorig jaar toevallig met mijn broers uiteten in een Grieks restaurant”, legt Fabrizio op z’n Instagram Stories uit. “Mijn oudste broer werkt al vijftien jaar in de horeca, en heeft altijd in Griekse restaurants gestaan. En hij is ook een dromer, zoals ik. Maar hij heeft die dromen nog nooit écht durven najagen. Dus kwam ik met het idee om samen een Grieks restaurant te openen. ‘We zoeken een goede, Griekse chef, we zoeken een gebouw en we gaan het gewoon doen’, zei ik. Dat was ongeveer een jaar geleden, and the rest is history.”