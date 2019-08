Na de stalker en de hacker: Nasrien Cnops krijgt te maken met een catfish SD

02 augustus 2019

13u46

Bron: Instagram 0 Showbizz Het zit NRJ-presentatrice Nasrien Cnops (30) niet mee: nadat ze eerder al te maken kreeg met een stalker en een hacker, ontmoette ze nu een catfish: iemand die zich op het internet anders voordoet dan hij of zij is.

“Na de stalker en de hacker nu ook een de catfish”, schrijft Nasrien Cnops op Instagram. “Een veel te afgetrainde Braziliaan die zich voordeed als een neurochirurg uit Hasselt. Gelukkig had ik de reflex om zijn foto’s even door Google Image Search te gooien. Een fake profiel dus."

Het is het zoveelste incident op rij voor Cnops. Eerder klaagde ze al over een stalker en een hacker die haar het leven zuur maakten. Zo vertelde ze hoe iemand haar 30 keer per dag belde, waarop ze aangifte ging doen bij de politie. Al hield dat de beller niet tegen: “Het lijkt wel of hij een omweg heeft gevonden”, klonk het. Ze waarschuwde haar volgers ook voor eventuele rare activiteit op haar Instagram-pagina: “Als ik rare dingen post of in een persoonlijk bericht stuur, ben ik dat niet. Er zijn ook heel wat mensen geblokkeerd geweest die ik nu dus niet meer volg, en die mij daarom ook niet meer volgen. Dus volg me gerust terug, dan zie ik meteen wie er allemaal weg was en kan ik die ook terug volgen. Sorry, mensen!”

De NRJ-presentatrice laat zich echter niet uit het lood slaan door alle tegenslag, maar heeft er wel genoeg van, laat ze weten. “Gelukkig kan ik er mee lachen, maar laat me anders allemaal eens met rust en get a life.”