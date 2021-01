Na de scheiding van Nathalie: Geoffrey uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ vindt nieuwe liefde

ShowbizzDe 26-jarige Geoffrey uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ kan het jaar op een gelukzalige manier starten. En dat heeft zijn reden: na de scheiding van zijn vrouw Nathalie, die in 2014 de liefde zocht via het VTM-programma, is opnieuw verliefd. Het is Stephanie uit Opwijk die zijn hart sneller doet slaan.

In september 2020 was er het jammere nieuws dat Geoffrey en Nathalie geen koppel meer zijn. De twee hadden elkaar in 2014 leren kennen in ‘Boer Zkt. Vrouw’ en de liefde was groot. Een halfjaar later was er een huwelijksaanzoek, het werd een paard-en-koetsbruiloft in haar thuishaven Merchtem. Er kwamen twee kindjes: dochter Lexi (2) en zoontje Djax (in maart 1 jaar). Maar helaas bleef dit gezinsgeluk dus niet duren.

“Er is geen derde in het spel, voor alle duidelijkheid”, vertelde Geoffrey tegen weekblad TV Familie. “Na zes jaar en twee prachtige kinderen was het gewoon óp, de chemie was weg. En dan moet je eerlijk zijn. We gaan in het belang van de kinderen goed met elkaar blijven communiceren.”

Nieuwe vriendin

Na verschillende dates heeft Geoffrey nu opnieuw de liefde gevonden. Via z’n Facebook-pagina maakt hij bekend dat hij een relatie heeft met ene Stephanie uit Opwijk. Meer uitleg wil Geoffrey echter niet geven. Hij blijft nu liever uit de schijnwerpers. Maar volgens bronnen dicht bij het prille koppel heeft Geoffrey het zwaar te pakken. “Ja, die twee kunnen al niet meer zonder elkaar”, vertelt een goeie vriendin in TV Familie. “Het is wel zo dat Geoffrey moeilijk alleen kan zijn. Hij is dus blij dat hij met Stephanie z’n dekseltje heeft gevonden. Hij heeft haar trouwens ook al voorgesteld aan z’n kinderen. En ja, dat betekent dat Geoffrey er geen gras over laat groeien.”

