Na 'De Pfaffs': Jean-Marie straks in nieuwe kindermusical?

Jean-Marie straks in nieuwe kindermusical?

01 februari 2018

21u22

Bron: KETNET/STUDIO 100 0 Showbizz Al voor het vierde jaar op rij slaan Ketnet en Studio 100 de handen in elkaar voor een nieuwe editie van 'Ketnet Musical'. Eerder raakte al bekend dat Nono Wauters, het zoontje van Valerie De Booser en Koen Wauters, te zien zal zijn in het spektakel. Nu lijkt ook niemand minder dan Jean-Marie Pfaff van de partij te zijn.

De vorige edities van 'Ketnet Musical': 'Kadanza', 'Kadanza Together' en 'Unidamu', waren regelrechte toppers, met meer dan 125.000 bezoekers in totaal, succesvolle televisiereeksen en diverse Gouden K’s. En nu is er dus 'Ketnet Musical-Team U.P.', die een maand voor de première al kan rekenen op 30.000 bezoekers.

Een van de castleden is Nono Wauters, de zoon van Koen Wauters en de broer van Zita. Hij wist tijdens de audities samen met Marthe Willems de rollen van Jo en Bo in de wacht slepen. Anke Verhoeven en Ruben Dejaegher spelen de personages Puck en Lars. En op de aankondiging van de musical zien we nu nog een bekende naam opduiken: die van sportlegende Jean-Marie Pfaff. Wat zijn aandeel precies is, is voorlopig nog onduidelijk. Maar een gevestigde waarde naast zoveel jong talent, dat kan niet anders dan geslaagd zijn.

Het verhaal

'Ketnet Musical – Team U.P.' gaat over het topsportinternaat U.P., waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, en alles één grote competitie is. Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Wie is de populairste? Lars, de zoon van een bekende sporter, komt tegen zijn zin terecht in de school. Niet iedereen is even blij met zijn komst. En wanneer de directie hem wegens de bekendheid van zijn vader bevoordeelt, is het hek helemaal van de dam en staat de hele school op stelten. Team U.P. is een bruisende musical die zowel de sport- als de muziekfanaten zal bekoren.

De musical gaat op 3 maart in première.