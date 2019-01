Na de passage van influencer Jill in ‘Komen Eten’: “Glitter en Barbies, dat ben ik gewoon!” IDR

18 januari 2019

11u20 0 Showbizz Wie gisteren ‘Komen Eten’ gekeken heeft, kon met eigen ogen zien hoe ‘Pink Ambition’-meisje Jill De Greef met de overwinning ging lopen. En dat deed Jill op haar eigen, unieke manier. Zo had ze niet alleen een butler ingeschakeld, maar trakteerde ze haar gasten ook op een garnalencocktail... met een Barbie in. “Ik heb me niet anders voorgedaan, ik ben gewoon zo”, klinkt het.

“Ik wist sowieso dat ik geen hoge punten zou krijgen voor mijn kookkunsten’, aldus Jill. ‘Ik kan helemaal niet zo goed koken, dus ik moest wel mijn punten verdienen met sfeer en gezelligheid. (lacht) Daarom besliste ik om het super origineel en vooral heel erg roze te maken. (lacht) Ik heb op voorhand allerlei roze gerechten opgezocht, zodat ik het thema helemaal kon doortrekken.Ik denk dat de freakshakes, die ik op het einde serveerde, het leukste deel van de maaltijd waren.”

“Ik had ook aan een vriend gevraagd of hij als butler wilde opdraven omdat ik dat in de eerste plaats grappig vond, maar ik wilde ook zoveel mogelijk bij mijn gasten zitten. En ja, ik weet dat sommige mensen die Barbies en glitter erover zullen vinden, maar zo ben ik gewoon. Ik zou dat anders ook doen. Roze, glitters en unicorns: mensen worden daar alleen maar vrolijk van. Zelfs de jongens konden erom lachen, dus het heeft zeker geholpen. (lacht)”

“Toen ik te horen kreeg dat ik gewonnen had, kon ik dat zelf niet geloven. Ik was er zo zeker van dat Laurentine met de overwinning aan de haal zou gaan. Omdat het zo roze was, had ik nooit verwacht dat de mannen mij ook goede punten zouden geven. Dat dat toch gebeurde: wauw. Ik ben echt superblij. En weet je waar ik ook blij om ben? Dat Laurentine ook niet wist wat een blokhut was. Geef toe: een hut om te studeren. Dat had gekund, toch? (lacht)”