Na de muziek, nu ook de boeken: trilogie over Tomorrowland in de maak

TV STREAMING­TIP. Vanya verandert in Viktor in derde seizoen ‘The Umbrella Academy’

De Emmy-genomineerde reeks over een disfunctionele superheldenfamilie is terug. ‘The Umbrella Academy’ is intussen al aan een derde seizoen toe. Opvallend: in het derde deel zien we Elliot Page (35) voor het eerst na zijn transitie.

