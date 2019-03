Na de kledinglijn ook eigen drank: Lil' Kleine zit niet stil SD

04 maart 2019

08u36

Bron: ANP 0 Showbizz Het zijn drukke tijden voor Jorik Scholten (24), aka Lil’ Kleine. Nadat de Nederlandse rapper vorige week zijn eigen kledinglijn JORIK op de markt bracht, zit er ook een eigen drankje in de pijplijn.

“Binnenkort ga ik de mensheid van alcohol voorzien”, vertelt de rapper in De Telegraaf. “Dus let op, er komt een bijzonder drankje aan. Geloof me, ik zit niet graag stil.” Dat blijkt, want Scholten is al eigenaar van een eigen frituur en een kledinglijn, die vorige week werd gelanceerd. Hij wil zijn imperium echter nog verder uitbreiden. “Ik heb nog wel wat wensen”, vertelt hij. “Stenen, vastgoed, daar investeer ik dus in. En ik heb ook het Amsterdamse Winterparadijs, dat elk jaar als Kerstevenement plaatsvindt in de RAI.”

Dat Scholten binnenkort ook vader wordt, is geen probleem, vindt hij. “Je zult ervan versteld staan hoeveel vrije tijd ik heb. De timing is nu heel goed, vijf jaar geleden zou ik het te druk hebben gehad voor het vaderschap", aldus Kleine. "Maar over vijf of tien jaar kan ik altijd bij mijn familie zijn, dat weet ik zeker.”