Na de jacuzzi in Santorini volgt de eerste koude douche bij Candice en Marijn: “Binkom is zo afgelegen. Dat zie ik niet zitten”

Royalty Prins Harry schrijft over Diana in voorwoord van kinderboek: “Haar dood heeft een enorme leegte achtergela­ten”

20 maart Prins Harry (36) heeft het voorwoord geschreven van het boek ‘Hospital by the Hill’, voor kinderen van zorgmedewerkers die zijn overleden tijdens de coronacrisis. De hertog van Sussex vertelt daarin over het verlies van zijn eigen moeder Diana.