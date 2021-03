Na de jacuzzi in Santorini volgde de eerste koude douche bij Candice en Marijn: “Binkom is zo afgelegen. Dat zie ik niet zitten”

Showbizz Jonas Van Geel blikt terug op zijn praktisch rijexamen: “Na amper drie minuten was ik al gebuisd”

20 maart In ‘Speeltijd’, het nieuwe radioprogramma van Ann Van Elsen (41), keert Ann elke week met een bekend persoon terug naar de schooljaren om de fijne momenten uit zijn of haar tienerjaren te herbeleven. Vandaag was het de beurt aan Jonas Van Geel (36). Zo vertelde de zanger wat meer over zijn praktisch rijexamen, zijn vriendschap met Jelle Cleymans en zijn relatie met zijn partner Evelien. “Er is een reden dat ik met haar een kind heb”, vertelde Van Geel in zijn interview op Joe.