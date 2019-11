Na de hoeden: ex-K3'tje Josje Huisman ontwerpt eigen handtassencollectie KD

19 november 2019

15u51

Bron: ANP 0 Showbizz Josje Huisman heeft weer een nieuwe vaardigheid ontwikkeld. Na de hoedencollectie en het schrijven van een eigen boek over haar ervaringen over het moederschap, heeft de voormalig K3-zangeres nu een serie tassen ontworpen. Daarbij kwam haar ervaring als kersverse moeder goed van pas.

De tassen maakte Josje in samenwerking met het Nederlandse tassenmerk Laauw. De zangeres werd zelf gevraagd om mee te werken aan nieuwe ontwerpen. Daaruit rolden uiteindelijk drie tassen, waarvan één luiertas. De belangrijkste voorwaarde: je moet hem op je rug kunnen dragen.

Josje werd vorig jaar mama van Kamari en ontdekte in het afgelopen jaar al dat de meeste luiertassen zijn gemaakt om aan een kinderwagen te hangen. "Ik heb Kamari vooral gedragen, zeker in het begin. Maar als je dan nog een tas aan je arm of over je schouder moet dragen is dat niet echt comfortabel", legt ze in gesprek met BuzzE uit.

"Vandaar dat ik het zo belangrijk vond om een tas te ontwerpen die je zowel op je rug als aan de kinderwagen kan dragen", gaat Josje verder. Volgens haar is de tas ook zonder baby nog geschikt om te gebruiken. "Eigenlijk is de tas ook mooi als je geen luiers en babydoekjes gebruikt.” Het ontwerpen van de tassen betekent overigens niet dat Josje zich nu volledig op de designerwereld stort. "Ik merk dat ik het heel fijn vind om op creatief vlak bezig te zijn, dus er zullen vast nog leuke dingen op mijn pad komen. Maar voorlopig is dit het even", zegt ze. "Met de activiteiten rond mijn pas verschenen boek en de zorg voor mijn gezinnetje heb ik voorlopig even genoeg om handen.” De tassencollectie van Josje is sinds dinsdag te verkrijgen.