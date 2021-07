Na de filmposters nu ook de trailer: eerste beelden van ‘House of Gucci’ zijn veelbelovend

Op de filmposters die we gisteren te zien kregen, zagen we alvast een onherkenbare Jared Leto (49) en Lady Gaga (35). Vandaag hadden de makers nog meer in petto voor ons, want voor de gelegenheid krijgen we de acteurs nog eens écht aan het werk te zien.

Sinds vandaag is de eerste officiële trailer van ‘House of Gucci’ namelijk een feit en die ziet er veelbelovend uit. Na het bekijken van de beelden kunnen we bovendien concluderen dat het vooral Lady Gaga is die indruk maakt. Zij speelt in de film de rol van Patrizia Reggiani, de ex-vrouw van Maurizio Gucci (gespeeld door Adam Driver). Gaga heeft bovendien een hoofdrol in de film, want in ‘House of Gucci’ leren we de hoogte- en laagtepunten van hun huwelijk wat beter kennen. Het personage van de zangeres huurt in de film - spoiler alert - namelijk iemand in om haar (voormalige) echtgenoot te vermoorden.