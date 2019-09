Na de exit van Ruben Van Gucht: Luc Verschueren legt ruzie bij met Jacques Vermeire en wordt zijn aangever TDS

07 september 2019

12u46 6 Showbizz Verrassing van formaat in theaterland: na de abrupte exit van Ruben Van Gucht wordt Luc Verschueren (65) dan toch opnieuw de aangever van Jacques Vermeire (68). De twee zullen zo voor het eerst weer samenwerken, na 24 jaar onenigheid. “In nood kent men zijn vrienden’, klinkt het.

Jacques Vermeire zocht dringend een nieuwe aangever. Die moest tegen 5 oktober gevonden zijn, wanneer in Berlaar zijn zaalshow ‘Van 7 tot 77’ wordt hervat. De samenwerking met Ruben Van Gucht werd recent opgeblazen. Die laatste had zijn kat gestuurd naar een optreden op de Lichtfeesten in Reet, een kwartier voor de show moest beginnen. Jacques’ manager Thomas Lowette is toen noodgedwongen ingesprongen.

Kort nadat het nieuws over de breuk van Jacques en Ruben bekend raakte, liet Luc Verschueren een ballonnetje op dat hij wel weer in de rol van aangever kan kruipen. Luc was in de jaren 80 en 90 al de aangever en zelfs de ontdekker van Jacques Vermeire. “Pas op, mijn voorstel is wel heel hypothetisch”, zei Luc toen. “Als – en ik zeg duidelijk áls – ik het zou doen, dan moeten er een aantal dingen anders gaan dan in het verleden. Maar laten we zeggen dat ik de deur weer op een kier zet.”

Compromis gevonden

Intussen is de samenwerking rond. De twee hebben een compromis gevonden, en zullen samen de shows afwerken die nog op de planning staan. “In nood kent men zijn vrienden”, laat Vermeire diplomatisch weten. Verschueren sluit zich aan: “Authenticiteit en plezier, dààr gaat het mij om.”

Zo wordt het iconische duo na 24 jaar ruzie opnieuw herenigd. Al is nooit geweten waar de twee precies onenigheid over hadden. “Jacques en ik zijn altijd heel goede vrienden geweest”, zei Luc eerder. “Wij zijn samen gegroeid. Maar dan kwam ineens zijn manager op de proppen, Thomas Lowette, en werd ik gedegradeerd tot een inwisselbaar element. Ik voelde me als een personeelslid, ik was enorm ontgoocheld. Ik wil duidelijk zijn: tussen Jacques en mij is er nooit ruzie om geld geweest. Ik ben tot op de centiem correct betaald. Maar onze relatie ging verder dan het zakelijke.”

“Of onze vriendschap kapot is? Dat denk ik niet, maar zonder zijn manager was het zeker allemaal anders gelopen. Als Jacques en ik nu zouden samen­komen, vallen er misschien vijf minuten harde woorden, maar daarna gaan we samen een pint drinken. Och, ik verwacht niets, maar ­Jacques mag me bellen.”