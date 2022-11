Na de emotionele getuigenis van Dennie in 'Out Of Office': "Onrechtstreeks door militair Jürgen Conings bij het programma beland”

Muziek KIJK. “Ik ben zó hard veranderd. Qua uiterlijk, maar ook als persoon”: Julia blikt terug op één jaar K3

De Nederlandse Julia mag zich al één jaar K3'tje noemen. Vlak voor ze de wedstrijd vorig jaar won, gaf ze een interview. En datzelfde interview deed ze nu opnieuw, zoals in bovenstaande video te zien is. Van haar mooiste lichaamsdeel tot hoe vaak ze herkend wordt op straat: wat er is er zoal veranderd in het leven van Julia? “Dit is een harde wereld, maar gelukkig is mijn familie er altijd.”

28 november