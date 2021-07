Na de ‘Duivelse’ oproep: zoontje van Christophe Lambrecht krijgt persoonlijke boodschap van Thibaut Courtois

“Komaan buren, dat moet beter kunnen!” - dat was de boodschap van de 7-jarige Maurice voor al zijn omwonenden in Kontich. De zoon van wijlen Studio Brussel-stem Christophe Lambrecht riep iedereen via een brief op om zich uit te dossen in onze nationale kleuren én om alle gevels en vensters te versieren voor de Rode Duivels op het EK. “Beste buren van de Antwerpsesteenweg in Kontich”, klonk het in zijn bericht, dat in meer dan 100 brievenbussen is beland. “Ik ben wel een beetje triest omdat onze straat in zo weinig Belgische kleuren versierd is. Helpen jullie mee om van onze straat de grootste supportersstraat van Kontich te maken?”