Na de comeback van ‘Bennifer’: ook Angelina Jolie opnieuw gespot met haar ex-man

Jolie was vorige week in New York om haar 46ste verjaardag te vieren en tijdens die trip heeft ze volgens verschillende weekbladen een bezoekje gebracht aan het appartement van Miller. Ze werd door paparazzi aan de ingang van z’n flatgebouw gespot zonder beveiligingsagent en met een fles wijn onder de arm. Vervolgens zouden de twee genoten hebben van een intiem etentje, dat een drietal uur in beslag heeft genomen.

Jolie en Miller waren drie jaar met elkaar getrouwd, van 1996 tot 1999. De vonk sloeg over op de set van de misdaadprent ‘Hackers’, voor beiden hun eerste grote filmrol. In latere interviews liet de ‘Maleficent’-actrice steevast weten dat ze erg genoten had van haar tijd met Jonny, ondanks de breuk. “De scheiding in 1999 was wellicht het domste dat ik ooit in m’n leven gedaan heb”, liet ze zelfs optekenen in 2004. Ook Miller sprak met lovende woorden over Jolie en vertelde regelmatig dat ze nog steeds een goede band hebben. “Maar ik ga daar verder geen details over geven", zei hij in 2017, toen Jolie net gescheiden was van Pitt.