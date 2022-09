Na de Boeva-rel, ‘Familie’-acteur met Down Jelle Palmaerts: “Ik kijk wel graag naar ‘Down the Road’”

ShowbitsDe Facebook-post van William Boeva zindert nog na: “Mensen met een beperking moeten meer aan bod komen in de media en niet alleen opgevoerd worden voor hun knuffelgehalte”, luidde de boodschap. Dat maakt heel wat los in Vlaanderen. Iedereen heeft er wel een mening over. Desna is gaan spreken met Jelle Palmaerts, Emiel in ‘Familie’. De acteur met het syndroom van Down heeft intussen een vaste rol in de VTM-soap. Hoe kijkt hij naar de commotie die Boeva in gang zette? Bekijk het in een nieuwe Showbits.