Na de bekritiseerde voorgangers komen er opnieuw Vlaamse mediaprijzen: “Niet eenvoudig in Vlaanderen”

“Hét media-event van het jaar”, zo noemen de zenders hun nieuwe onderneming. Een naam voor de awards is er nog niet, maar het wordt een evenement waarbij VRT, VTM en SBS de handen in elkaar slaan om creatief radio-, tv- en onlinetalent te belonen. Zeven van de gloednieuwe awards voor producties en schermgezichten worden straks gekozen door het publiek, drie door een negenkoppige jury, samengesteld door de verschillende omroepen uit drie vrouwen, drie mannen en drie min dertigers. De liveshow zal op 28 januari 2023 te zien zijn op één, VTM en Play4, maar ook VRTMax (het vernieuwde VRT.nu), VTMGo, GoPlay, HLN en Streamz.

Dat de neuzen in dezelfde richting staan moet uit alles blijken want - zo luidt het unisono - “Creatief talent, Vlaanderen heeft het en dat moet gevierd.” Een groots initiatief en opmerkelijk ook, want zo lang is het niet geleden dat de laatste televisieprijzen, ‘De Vlaamse televisiesterren’, een stille dood stierven.

De Wever in pandapak

Die sterren schoten in 2008 als een raket uit de startblokken. Met een blinkende liveshow en gastenlijst om zeg eens ‘U’ tegen te zeggen. Niemand die iets voorstelde in het wereldje sloeg dat mediaevent over, maar terugkijkend blijven een vallende Bart De Wever in een pandapak en een door de champagne lispelende Liesbeth Homans meer bij dan winnaars. Na een paar jaar kwam de mot er dan ook in. De show, die afwisselend op VTM en VRT te zien was, trok minder kijkers terwijl het kostenplaatje van de organisatie dezelfde bleef. In 2014 nam VIER de show nog voor zijn rekening, maar de vier daaropvolgende jaren werden de awards uitgereikt buiten het oog van de camera’s.

De laatste Vlaamse Televisiesterren werden in 2018 uiteindelijk toegekend tijdens een gastcollege in een aula van de Universiteit Gent, maar toen rommelde het al een tijdje bij de Vlaamse Televisie Academie. Onder meer Bruno Wyndaele, Luk Alloo, Tim Van Aelst, Nathalie Basteyns, Paul Jambers, Luc Appermont en Gert Verhulst hadden de deur van de Academie toen al achter zich dicht getrokken. Die raad van bestuur was onder meer verantwoordelijk voor de selectie van de genomineerden.

Preken voor eigen parochie

Maar het Vlaamse medialandschap heeft een nog rijkere traditie wat betreft media-awards. Zo werden tussen 1962 en 2007 jaarlijks de ‘Prijzen van radio- en tv-kritiek’ uitgereikt door de Vlaamse radio- en tv-journalisten. Een verkiezing waarbij de VRT vaak het overgrote deel van nominaties wegkaapte. Dat stuitte op kritiek. Kritiek die later ook ‘Het Gala van het Gouden Oog’ kreeg. Die awardshow werd tussen 1989 en 1998 uitgezonden op VTM en zou te veel VTM-programma’s belonen. In 1990 bijvoorbeeld, gingen alle twaalf awards naar VTM-programma’s of gezichten. Luc Appermont won in die jaren negen Gouden Ogen.

“Het is niet eenvoudig mediaprijzen te organiseren in Vlaanderen”, zegt Luc Appermont nu. “In verleden sprong de samenwerking altijd af op de verschillen tussen de openbare en commerciële omroepen. Zij konden de violen maar niet gelijk stemmen. Maar de sector verdient alleszins om - net als alle andere cultuursectoren - bekroond te worden. Onze buurlanden, met de televizierring in Nederland en de BAFTA’s in de UK bijvoorbeeld, bewijzen dat het kan. Ik hoop dat hiermee een nieuwe traditie is ingezet.”

De organisatoren willen dat signaal alvast geven, want ook zaterdag 27 januari 2024 en zaterdag 25 januari 2025 zouden de media-awards al met zekerheid plaatsvinden.

