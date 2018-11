Na de bekentenis van Veronique: is het mysterie in ‘Familie’ nu echt opgelost? HL

16 november 2018

20u40 3 Showbizz ‘Familie’ zat vrijdagavond vol drama. Naast de aanranding van Louise (Sarah-Lynn Clerckx), de exit van Lynn (Tatyana Beloy) en de arrestatie van de afperser van Zjef (Jan Van den Bosch) kreeg de kijker ook een onverwachte bekentenis van Veronique (Sandrine André) voorgeschoteld. Is het mysterie, dat de soapkijker al sinds de start van dit seizoen triggert, nu echt opgelost?

Veronique kreeg in de gevangenis het bezoek van Lars (Kürt Rogiers) en vertelde in het slotbeeld: “Ik kan niet langer doen alsof. Zeker niet tegen jou. Het waren geen dromen die ik had, maar wel herinneringen. Alles komt terug. Ik heb het gedaan. Ik heb Amelie neergestoken. Dus ik ga bekennen.” Lars kon zijn oren niet geloven.

Ontknoping

Heeft de zoektocht naar de dader, die Amélie in de seizoensfinale neerstak, een ontknoping gekregen? Is de zaak echt gesloten? Of willen de makers de kijker dat enkel doen geloven?

De soapfans hadden de voorbije maanden op sociale media immers vooral andere mogelijke daders op het oog. Zo waren vooral Mathias en Marie verdacht. Als gedumpte partners hadden zij allebei genoeg redenen om hun ex op deze manier te straffen. Ook Cédric hoort in het lijstje mogelijke messentrekkers thuis. Hij bewees al dat hij tot zoiets in staat is, want hij vermoordde enkele seizoenen geleden nog June. Er is ook nog de onbekende man, die Veronique en Amélie op de avond van de aanval in de bar lastigviel. Kon hij het niet verkroppen dat hij een blauwtje liep? En heel recent kwam er zelfs nog een extra mogelijke dader bovendrijven: Marie-Rose! De fans die haar verdenken, hoorden vrijdagavond een veelzeggend zinnetje dat in die theorie past. Want zei Marie-Rose niet letterlijk tegen Veronique: ‘Gij hebt niks verkeerds gedaan!’?

Naast de bekentenis van Veronique blijven er dus nog theorieën overeind. Misschien ging het dus enkel om een vergissing van haar vermoeide geest. Alles wordt pas binnenkort duidelijk. Als Veronique voor de rechter moet verschijnen.

Meer over Veronique

Amélie