Na bijna 20 jaar vriendschap: Tijl Dauwe wordt straks de getuige van James Cooke op z’n huwelijk: “Ik steek het vuur aan bij hem, hij blust het bij mij”

Showbizz“Ik vreesde voor het einde van onze vriendschap”, zegt Tijl Dauwe. En James, schuldbewust: “Ik was zó druk bezig... Ik had het niet door.” Het is zowat de enige botsing die er ooit is geweest tussen James Cooke (36) en zijn beste maat Tijl Dauwe (41).

Een vriendschap voor altijd dus, al verloren ze elkaar ook eens vijf jaar uit het oog. Als James Cooke en zijn vriend Dorian straks na corona eindelijk een datum kunnen vastleggen voor hun huwelijk, zal Tijl Dauwe de eerste zijn die z’n agenda moet vrijhouden. Hij wordt immers de getuige van James. Een mooie bekroning van een warme, onvoorwaardelijke vriendschap die bijna twintig jaar geleden begon.

“James en ik hebben elkaar op school ontmoet”, vertelt Tijl. “Ja”, pikt James in. “Ik was 17 toen ik hem op het conservatorium van Brussel leerde kennen, in de musical­opleiding. We zaten in dezelfde klas en werden al snel beste vrienden. Ik heb die opleiding voltooid, hij niet.”

Hoe kwam dat?

Tijl: Ik had al geschiedenis en theaterwetenschappen gestudeerd aan de universiteit. Daarna had ik zin om naar ’t conservatorium te gaan, waar ik dus James ben tegengekomen. Maar na een jaar was ik het beu.

James: De opleiding. Niet mij, hé. (lacht)

Tijl: Integendeel. Maar ik kreeg de kans om als musicalacteur te spelen in ‘The Lion King’ in Nederland. En zo verloren we elkaar uit het oog.

James: Een jaar of vijf hadden we geen contact. Hij werkte in Nederland en woonde in Antwerpen, ik woonde toen nog in Gent.

Even terug naar het begin van jullie vriendschap. Hoe was James op het conservatorium?

Tijl: Hij was nog een speelse puber.

James: Ik was een wild beest dat wat sturing nodig had. Iemand als Tijl dus, die af en toe zei: ‘Nu is het gedaan, zet u achter uw piano en begin aan uw oefeningen notenleer.’ Voor mij was die opleiding één grote speeltuin - zingen, dansen, acteren - maar de ernst ervan heeft Tijl mij bijgebracht. Hij zei geregeld tegen me: ‘Nu efkens dimmen, en focussen.’ Ik was een ongeleid projectiel. Hij heeft mij in goede banen geleid. Hij was ook vijf jaar ouder dan ik, hé.

Er was meteen een klik tussen jullie?

James: Jazeker. Onze vriendschap was heel intens. We konden elkaar alles vertellen, en nu nog.

Tijl: Dat jaar aan het conservatorium hebben we ons wreed goed geamuseerd. Het heeft voor een onverbrekelijke band tussen ons gezorgd.

Was er ook een amoureuze klik tussen jullie?

James: Nee, nooit. Tijl woonde ook al samen met z’n vaste vriend.

Tijl: En James was toen nog hetero. Hij had een vriendinnetje.

James: Ik schipperde nog tussen de twee. Ik had thuis tegen mijn mama ook al gezegd dat ik het allemaal nog niet goed wist. Tijdens mijn opleiding stak ik dat evenmin onder stoelen of banken, dat moest ook helemaal niet. Tijl en ik zorgden goed voor elkaar. Ik vond het jammer dat hij na een jaar plots weg was.

Tijl: Whatsappen en zo bestond in die tijd nog niet. Contact houden was moeilijker. Maar toen kwamen we elkaar weer tegen in het ensemble van de musical ‘Daens’ in 2008 en konden we onze vriendschap nieuw leven inblazen.

Volledig scherm James Cooke en Beste vriend Tijl Dauwe © Kristof Ghyselinck

Hoe was het weerzien?

James: We vlogen elkaar in de armen. Op één-twee-drie waren we weer de beste maten.

Tijl: We hadden meteen weer dat fijne gevoel dat we hadden op het conservatorium.

James: Ja. Wij vullen elkaar echt wel goed aan, hé. Ik zeg af en toe tegen Tijl: ‘Komaan, durf eens ’n beetje buiten de lijnen te kleuren. Durf risico’s te nemen.’ Terwijl hij af en toe tegen me zegt: ‘Hold your horses, doe het wat kalmer, blijf gefocust op je doel.’ We hebben elkaar nodig in ons leven.

Tijl: Er is altijd zo’n vuur in James, en soms wordt dat een uitslaande brand. Maar ik vind dat vuur fantastisch om te zien, omdat ik daar ook van leer.

James: Soms steek ik het vuur bij hem aan, en blust hij het bij mij. En zo is het goed.

Tijl: Bij belangrijke beslissingen in m’n leven luister ik naar James.

James: Ik moet hem dan de noodzakelijke duw geven.

Kan je een concreet voorbeeld geven?

Tijl: Op professioneel vlak heeft hij me doen geloven in mezelf. Daar ben ik hem dankbaar voor.

James: Tijl is een man van veel talenten, maar hij is vaak te bescheiden. Ik zeg dan: ‘Kom­aan, probeer maar, jij kan dat.’ Bij mijn theaterhuis Uitgezonderd. is hij jarenlang de kapitein van alle producties geweest, als regisseur én schrijver. Ik heb ’m aangemoedigd, waardoor zijn zelfverzekerdheid gegroeid is. Hij is nu bij Studio 100 aan de slag als schrijver voor de shows en musicals. Hij is de hoofdschrijver voor de theaterstukken. Ik ben supertrots op hem.

Tijl: Ja, ik heb onder meer het scenario van ‘Wickie, de musical’ geschreven. Ik ga ook meewerken aan ‘De Red Star Line’, de nieuwe grote productie. En ik ben aan ’t schrijven voor ‘Vergeet Barbara’, de Will Tura-­musical waarin James gaat meespelen.

Hoe vaak zien jullie elkaar buiten het werk?

Tijl: Door corona veel minder.

James: Af en toe gaan we eens samen wandelen. En dan babbelen we. Zodra corona voorbij is, gaan we elkaar weer veel meer kunnen zien. En dan wordt Tijl ook mijn getuige op m’n huwelijk. Hij was er altijd als er dingen misliepen in m’n leven, klaar om mij op te vangen. En omgekeerd ook: als er verdriet is, als z’n kat sterft... dan belt hij naar mij. Je zoekt troost bij de mensen die je het liefst ziet, hé.

Wanneer heb jij zijn hulp nodig, James?

James: Als het even niet gaat. Bij een relatiebreuk of zo. Dan bel ik Tijl: ‘Gaan we een flesje opendoen en wat babbelen?’

Maar nu kan het bijna niet beter gaan in de liefde, toch?

James: Absoluut. Ik ben bijna zes jaar samen met Dorian. Hopelijk kunnen we snel trouwen. We hebben al ’n datum, maar ’t zal van corona afhangen of we die kunnen houden. Maar trouwen gaan we zeker doen. We zien wel wanneer.

Tijl: Ik ben getrouwd in de periode dat we elkaar niet zagen, James was dus niet m’n getuige. Hij was er zelfs niet bij, wat ik nog altijd jammer vind.

James: Weet je wat ik zo fijn vind aan ons? Wij zijn altijd heel eerlijk tegen elkaar. Maar daardoor kan het weleens botsen, of toch bijna.

Wanneer was dat het geval?

James: Vier jaar geleden. Hij had toen het gevoel dat ik minder tijd had voor hem.

Tijl: Dat was bij het begin van z’n tv-carrière. Die ging plots heel snel. En daardoor was hij onbereikbaar.

James: Mijn zus had daar ook last van. Ineens moest mijn omgeving mij met iedereen delen.

Tijl: Ik had het gevoel dat ik meer investeerde dan ik terugkreeg. Ik was bang dat dat het einde van onze vriendschap zou zijn. Ik dacht: ik ben hem kwijt.

James: Ik wilde niet dat mijn succes mij m’n beste vriend zou kosten. Maar ik was toen zó druk bezig... Ik had het niet door.

Tijl: In een goed gesprek heeft hij me toen verzekerd dat onze vriendschap nooit voorbij zal zijn. Het probleem lag eigenlijk meer bij mij, omdat ik daaraan twijfelde. Ik besef nu dat hij altijd m’n vriend zal zijn.

James: Het was dus een drukke periode toen, maar als hij een bericht stuurde ‘ik voel me slecht’, dan belde ik direct. Als m’n vrienden me nodig hebben, sta ik er. Sowieso.

Wanneer ben jij er geweest voor Tijl?

James: Als er onzekerheden naar boven komen, als hij zich slecht voelt... Dan kan ik hem steunen en opvrolijken.

Tijl: Twee jaar geleden had ik een gezichtsverlamming, door een virale infectie. Ik kon bijna niet meer spreken. Dat was verschrikkelijk, ik leek wel ’n monster. Toen is James er heel hard geweest voor mij. Hij lachte me soms wel uit, maar dat was zijn manier om het te relativeren.

James: De dokter had er geen goed oog in, maar ik kon hem tot rust brengen, zoals hij vaak bij mij had gedaan: ‘Kalmeer, het komt goed. En zelfs als je gezicht niet meer helemaal goed komt, je blijft Tijl Dauwe. Wie je bent, dat verlies je nooit.’

Tijl: En ’t is goed gekomen, na een jaar. Hij doet dat goed, die peptalk. (lacht)

Zelf lijkt James altijd vrolijk, maar jij hebt hem ook al meerdere keren anders gezien.

Tijl: Zeker. Iedereen

denkt dat het bij James altijd feest is, maar hij heeft ook z’n sombere momenten. En hij heeft ook een serieuze kant. Het zou verschrikkelijk zijn als James altijd zo hyper en blij zou zijn. Die ernstige kant van hem zie je ook in ‘Leef!’ Ik ben superfier op hem omdat hij dat programma heeft gemaakt.

James: Ik ben nog steeds ‘James’ in ‘Leef!’. Het is gewoon een andere vorm van televisie. ‘Gert Late Night’ is entertainment, daarin mag ik speels zijn, ‘Leef!’ is human interest. Ik vind het interessant en verrijkend om naar verhalen van mensen te luisteren.

Wat heeft James dat andere vrienden niet hebben, Tijl?

Tijl: Ik kijk op naar James. Hij heeft een soort wijsheid die niet uit boeken komt, een naturelle levenswijsheid. We hebben absoluut niet dezelfde interesses - zo hou ik bijvoorbeeld van kunst en boeken, en hem interesseert dat niet -, maar toch vinden we elkaar in veel dingen. En dat maakt hem zo bijzonder voor mij.

Wat maakt Tijl voor jou speciaal, James?

James: Zijn grenzeloze loyaliteit. Welke keuze ik ook maak, hij zal me altijd door dik en dun steunen. Hij zal er altijd zijn voor mij, ook als hij niet akkoord gaat met wat ik doe. Hij zal zeggen: ‘Als dat jou gelukkig maakt, zal ik jou daarin steunen.’ Dat maakt hem zo belangrijk voor mij.

En dus wordt hij jouw getuige. Zal Gert Verhulst zich niet gepasseerd voelen?

James: Gert is m’n andere getuige, hé. Ik mag er twee kiezen. ’k Heb nog goeie vrienden, maar ik weet dat Tijl het heel tof vindt om die rol van mijn getuige op zich te nemen. Dat hij een titel heeft. Die verdient hij.

Tijl: Een titel?

James: Ja. Net door die moeilijke periode die we hebben gehad, wil ik nog eens bevestigen dat ik jou als vriend nooit loslaat. Die onzekerheid die in jou zit, wil ik een stukje wegnemen door jou als mijn getuige te kiezen.

