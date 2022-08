Na beschuldigingen van mishandeling: Angelina Jolie eist verklaring waarom de FBI Brad Pitt niet gearresteerd heeft

CELEBRITIESAngelina Jolie (47) is geïdentificeerd als de ‘Jane Doe’ die de FBI heeft aangeklaagd op grond van de Freedom of Information Act. Ze vraagt zich af waarom het onderzoek naar haar toenmalige echtgenoot Brad Pitt (58) werd afgesloten, na beschuldigingen van fysieke en verbale mishandeling in 2016. Eerder gaf Jolie al toe dat ze vreesde voor haar eigen veiligheid en die van haar kinderen, waarop ze besloot om de scheiding aan te vragen.

Angelina Jolie zou in april – anoniem, als Jane Doe – een aanklacht tegen de FBI hebben ingediend met het verzoek om documenten met betrekking tot een onderzoek naar Brad Pitt in te kijken. De actrice wil erachter komen waarom er geen strafrechtelijk gevolg aan het onderzoek werd gegeven, na beschuldigingen van fysieke en verbale mishandeling tijdens een vlucht in 2016. “Mevrouw Doe is al meerdere jaren op zoek naar de achtergehouden informatie in een poging ervoor te zorgen dat haar kinderen gekwalificeerde zorg en begeleiding krijgen om de geleden schade aan te pakken. De informatie achtergehouden door de FBI bevat bewijs van de schade. De aanhoudende ontkenning van die informatie aan mevrouw Doe, een slachtoffer van de aanval, heeft haar inspanningen belemmerd om voor haar kinderen de noodzakelijke zorg en medische aandacht te krijgen”, aldus de klacht.

Het rapport, dat kon worden ingezien door Page Six, is vrijgegeven en laat zien dat de assistent-procureur van de Verenigde Staten en de assistent-chef van de strafafdeling van de Verenigde Staten de zaak in november 2017 hebben besproken. Daarna werd het besluit genomen om Pitt niet aan te klagen. “Alle partijen waren het erover eens dat er geen strafrechtelijke vervolging in deze zaak zou zijn vanwege verschillende factoren.”

Een bron dicht bij Pitt hield vol dat alle partijen kopieën hadden gekregen van alle rapporten met betrekking tot het incident, en voegde eraan toe: “Angelina en haar team hebben wanhopig geprobeerd iets te vinden. Dit is allemaal voor de show. Dit is allemaal informatie die ze vijf en een half jaar geleden al had. Er is hier niets nieuws.”

Een helse vlucht

Volgens Jolie was Pitt “gek” vanaf het moment dat het stel aan boord stapte van hun privéjet. Dat vertelde ze in het eerste FBI-rapport. De twee vlogen van Frankrijk naar de Verenigde Staten, met hun zes kinderen: Maddox (nu 21), Pax (18), Zahara (17), Shilo (16) en de tweeling Vivienne en Knox (14).

Angelina Jolie en haar kinderen in 2018.

De ‘Maleficent’-actrice beweerde dat Pitt vier keer tegen het plafond van het vliegtuig had geslagen. Hij brulde bovendien dat Jolie hun familie kapot maakte. Toen de kinderen vroegen: “Gaat het, mama?”, antwoordde Pitt: “Nee, ze is niet in orde. Ze verpest dit gezin. Ze is gek.” Op dat moment schreeuwde één van de kinderen, Maddox: “Ze is niet gek, maar jij wel. Jij klootzak!”. Volgens het rapport rende Pitt naar het kind toe, maar hield Jolie hem tegen. Als gevolg liep ze verwondingen op aan haar rug en haar elleboog. Jolie diende foto’s van haar vermeende verwondingen in bij de FBI en toonde vervolgens ook de dagboeken van hun kinderen.

Op een ander moment tijdens de vlucht zei Jolie dat Pitt bier over haar goot terwijl ze probeerde te slapen. Uiteindelijk had ze genoeg van zijn pestgedrag en vertelde ze dat ze de kinderen naar een hotel in Californië zou brengen, om te rusten. Waarop Pitt schreeuwde: “Je neemt mijn verdomde kinderen niet mee.” Hij werd opnieuw agressief en duwde haar aan de kant. Hij zou het gezin twintig minuten hebben tegengehouden om uit te stappen.

Onveilig gevoel

Zes dagen na de vlucht vroeg Jolie de echtscheiding aan, na een huwelijk van twee jaar. In een interview met de Britse krant ‘The Guardian' in 2021 vertelde de actrice dat ze vreesde voor haar eigen veiligheid en die van haar kinderen. “Ik ben niet het soort persoon dat lichtvaardige beslissingen neemt. Het heeft veel van mij gevraagd om in een positie te komen waarin ik voelde dat ik moest scheiden van de vader van mijn kinderen", vertelde Jolie toen.

Na de aankondiging van de scheiding raakte bekend dat Pitt zowel verbaal als fysiek agressief gereageerd zou hebben naar hun kinderen toe. Hij zou onder andere zijn zoon Maddox mishandeld hebben tijdens de vlucht in hun privéjet. Wanneer Maddox in maart 2021 getuigde in de rechtbank, zette hij een niet zo'n flatterend beeld van zijn vader neer. “Maddox heeft al jaren een slechte band met zijn vader”, vertelde een insider. “Hij wil niets liever dan dat zijn moeder de volledige voogdij over zijn broers en zussen krijgt. Hij is zelfs van plan om zijn achternaam te laten veranderen: hij wil de ‘Pitt’ laten vallen uit ‘Jolie-Pitt’.

Angelina Jolie en haar zoon Maddox

Drank

In 2017 vertelde Pitt in een interview met ‘GQ’ dat zijn grootste probleem zijn drankverslaving was. “Toen ik mijn gezin stichtte, stopte ik met alles behalve drinken. Ik dronk veel en dat werd een groot probleem." Uiteindelijk vond hij de kracht om te stoppen met drinken. “Ik ben echt blij dat het nu een half jaar geleden is. Ik moest even afstand nemen. En om eerlijk te zijn kon ik een Rus onder tafel drinken met zijn eigen wodka. Ik was een professional en ik was er zeer goed in”, vertelde hij toen.

Brad en Angelina huwden in 2014, maar twee jaar later vroeg Jolie de scheiding al aan. Ondertussen zijn de twee al bijna zes jaar aan het bekvechten. Hun scheiding ligt goed op schema om de duurste vechtscheiding ooit te worden in de hele geschiedenis van Hollywood. Ze hebben tot nu toe elk meer dan een miljoen dollar aan juridische kosten uitgegeven.

