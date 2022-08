Na beschuldigingen van corruptie, seksisme en gebrek aan diversiteit: Golden Globes keren mogelijk terug naar het scherm

Het is nog geen zekerheid of de Golden Globes in 2023 op NBC zullen worden uitgezonden. De ceremonie, die de beste acteurs van film en televisie eert, is naar verluidt in gesprek met de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) om volgend jaar terug te keren naar het netwerk. “Het is echter nog geen uitgemaakte zaak”, vertelde een bron aan ‘Deadline’. Een insider deelde een soortgelijk gevoel met The Wrap. Een HFPA-woordvoerder en een woordvoerder van NBC weigerden commentaar te geven.

Discriminatie, seksisme en corruptie

De Hollywood Foreign Press Association, de omstreden organisatie van niet-Amerikaanse journalisten en fotografen achter de Golden Globes, kwam vlak voor de ceremonie in 2021 zwaar onder vuur te liggen toen een artikel in de Los Angeles Times onthulde dat de HFPA op dat moment geen zwarte mensen onder de toen 87 leden hadden. Ook waren er al langer klachten over seksisme en corruptie binnen de organisatie, waarvan meerdere leden geen of nauwelijks journalistiek werk zouden doen. Als gevolg werd de ceremonie geboycot door Hollywood. Tom Cruise gaf zelfs de drie Globes die hij had gekregen terug en NBC weigerde de Golden Globes nog uit te zenden.

Met uitzondering van vorig jaar, heeft NBC de Globes sinds 1996 jaarlijks uitgezonden. In 2018 heeft NCB toegezegd om de HFPA zestig miljoen dollar per jaar te betalen voor het recht om de prijsuitreiking tot 2026 uit te blijven zenden. Na de onthulling van de ‘LA Times’ verklaarde NBC dat ze blijven geloven in de HFPA: “We blijven geloven dat de HFPA zich inzet voor zinvolle hervormingen. Veranderingen van deze omvang kosten echter tijd en werk, en we zijn ervan overtuigd dat de HFPA tijd nodig heeft om het goed te doen.”

Hervormingen

De HFPA begon snel grote hervormingen door te voeren, waaronder het verbieden van leden om cadeaus aan te nemen en ze zette ook geen limiet meer op het toevoegen van nieuwe leden. 21 nieuwe leden sloten zich aan bij de organisatie, van wie zes zwart. Maar ongeveer een kwart van de eigen leden stemde tegen de drastische veranderingen en een paar anderen trokken de oprechtheid van de HFPA in twijfel, waarop ze ontslag namen.

De organisatie heeft ook bij velen afgedaan door te kiezen om toch door te gaan met de ceremonie in 2022. Op de bijeenkomst van negen januari was er geen gala met rode loper, geen publiek, geen pers en geen rechtstreekse uitzending op televisie. In maart stopte Sunshine Sachs, het oude PR-bureau van de HFPA, nadat een diversiteits-adviseur en een crisis-PR-adviseur ontslag namen.

Het overgrote deel in Hollywood beschouwt de HFPA nog steeds als ethisch onverantwoord. Er werden veel wenkbrauwen opgetrokken toen aan het licht kwam dat de overname van de HFPA door Eldridge Industries er niet alleen toe zou leiden dat de organisatie zou veranderen in een organisatie met winst, maar ook dat de HFPA-leden voortaan een jaarsalaris van 75.000 dollar zullen ontvangen. Ook zou er een extra groep journalisten worden ingeschakeld om hun stem uit te brengen en op die manier de diversiteit binnen de organisatie vergroten. Al zullen ze niets betaald krijgen. De HFPA zou wel een aparte non-profitorganisatie creëren voor filantropische inspanningen.

De afgelopen weken heeft de HFPA een adviescommissie gevormd, bestaande uit publicisten die de Golden Globes terug willen hervatten. De organisatie stuurde ook een brief naar grotere publicisten met een samenvatting van hun voortgang en intenties in de toekomst. De HFPA verklaarde dat ze “de schreeuw om verandering hebben beantwoord” en “diversiteit, transparantie en verantwoordingsplicht hebben vergroot”. Het valt nog af te wachten wie de komende maanden met de HFPA zal samenwerken en op de Golden Globes Awards zal verschijnen.

