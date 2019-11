Na An Lemmens brengt ook Bieke Ilegems modecollectie uit IDR

15 november 2019

00u00 0 Showbizz Ze mocht zich al presentatrice, actrice en schrijfster noemen, maar nu mag Bieke Ilegems (48) ook modeontwerpster toevoegen aan haar cv. In samenwerking met het Antwerpse label Thelma & Louise creëerde Bieke een collectie van tien looks. "Ik vind het belangrijk dat je ermee van het werk naar een feestje kan", zegt ze. "Dit is voor mij echt een jeugddroom die uitkomt."

Wie zich een stuk uit Biekes (zomer)collectie wil aanschaffen, zal echter nog wat geduld moeten hebben. De items liggen pas vanaf eind januari 2020 in de winkelrekken.

Bieke Ilegems collectie komt pas volgend jaar op de markt, maar die van VTM-presentatrice An Lemmens (39) is al vanaf 5 december beschikbaar. An stelde voor de Belgische winkelketen LolaLiza een eindejaarscollectie van vijf stuks samen. Daarin staan vrouwelijkheid en glamour centraal. "Feesten doe je op de dansvloer in een sexy jurk, maar evengoed aan tafel tijdens een lekker etentje met vrienden in een comfortabele, feestelijke jumpsuit. Ik kan niet wachten om mijn collectie in het straatbeeld te zien."