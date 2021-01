Na amper paar dagen: TikTok-musical ‘Ratatouille’ brengt nu al 1 miljoen dollar op

Jeremy Clarkson vocht tijdens kerst tegen Covid-19: “Ik ga niet liegen. Het was eng”

2 januari Jeremy Clarkson heeft een beroerde kerst achter de rug. Dat schrijft hij in zijn column in The Times. De Britse presentator had het coronavirus opgelopen en daar was hij behoorlijk ziek van. "Ik ga er niet om liegen. Het was eng", schrijft de 60-jarige.