Na amper drie dagen is de derde bombshell een feit op ‘Love Island’: ‘Miss België’-finaliste Jotti drijft de temperatuur op

Celebrities Na zijn rechtszaak tegen Amber Heard: Johnny Depp treft schikking voor mishande­ling­zaak uit 2018

Johnny Depp (59) is tot een overeenkomst gekomen in een mishandelingszaak die dateert uit 2018. Depp werd in 2017 door een medewerker van de film ‘City of Lies’ beschuldigd van gewelddadig gedrag. Volgens Gregg Brooks heeft de acteur hem destijds in zijn buik gestompt op de filmset.

12 juli