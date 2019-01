Na allesonthullende documentaire: R. Kelly naar het ziekenhuis na paniekaanvallen DBJ

11 januari 2019

12u45 0 Showbizz R. Kelly (52) heeft last van paniekaanvallen sinds de allesonthullende documentaire over seksueel misbruik van hem verscheen. Bij een van die aanvallen, moest de zanger zelfs naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat meldt TMZ.

In een documentaire die vorige week verscheen getuigden liefst vijftig mensen over wat voor een seksueel monster R. Kelly is. De man die in de jaren 90 monsterhits scoorde met ‘I Believe I Can Fly’ zou minderjarige meisjes structureel hebben mishandeld en verkracht. Sinds de documentaire werd uitgezonden verkeert de zanger in een depressie, weet de Amerikaanse website TMZ.

Kelly krijgt paniekaanvallen, waarvan sommige zo ernstig dat hij medisch ondersteund moet worden. De paniekaanvallen begonnen in de aanloop naar de uitzending van de documentaire, weten bronnen dichtbij de zanger. Toen de docu eenmaal uitgezonden was, namen de paniekaanvallen alleen maar toe. Bij een ervan moest de zanger volgens de bronnen zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden.

De zanger zou heel erg geschrokken zijn van de reacties die de documentaire teweeg bracht, zowel bij het publiek als bij collega-bekendheden. Hij schrok volgens de bronnen over hoe de perceptie van het grote publiek is omgedraaid. Tot voor kort had hij nog succes, nu geloven de meeste mensen de slachtoffers.

Onderzoek

Na de documentaire is er inmiddels ook een onderzoek gestart. Het openbaar ministerie wil de beschuldigingen van pedofilie en seksuele agressie onderzoeken. De procureur van Cook County, in de staat Illinois (waar R. Kelly’s thuisstad Chicago onder valt) , hield dinsdag een persconferentie om een oproep te doen naar getuigen. “Alsjeblieft, neem contact met ons op”, zei procureur Kim Foxx. “We kunnen geen onderzoek voeren naar die beschuldigingen zonder medewerking van slachtoffers en getuigen.”

In de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, die zes uur lang is en afgelopen week uitgezonden werd op kabelzender Lifetime, beschuldigen verschillende vrouwen de zanger ervan dat hij seksuele relaties had met meisjes van jonger dan zestien jaar toen hij zelf meerderjarig was. Andere getuigen zeggen dat Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger echt heet, zich omringd heeft met vrouwen van wie hij seksslaven heeft gemaakt en die vandaag volledig geïsoleerd zijn van hun omgeving.