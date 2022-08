Na alle tegenslagen: Johnny Depp heeft opnieuw meerjarig miljoenencontract beet bij Dior

Er wordt nieuw leven geblazen in de carrière van ‘Pirates of the Carribean’-acteur Johnny Depp. Sinds juli staat hij weer terug op het podium aan de zijde van muzikant Jeff Beck (78), kondigde hij een nieuwe Europese tournee aan in 2023 met zijn band Hollywood Vampires én volgens ‘TMZ’ zou hij nu ook een nieuw meerjarencontract ondertekend hebben bij Dior, eentje dat hem miljoenen oplevert. Vanwege de smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard en alle aantijgingen rond huiselijk (en seksueel) geweld, stond de carrière van Depp wel op een erg laag pitje. Het bedrijf Disney liet hem vallen, maar ook zijn rol als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-saga werd geschrapt. Zijn plaats werd ingenomen door acteur Mads Mikkelsen (56). Dior is in tegenstelling tot alle andere bedrijven altijd achter de acteur blijven staan.

Depp werd het gezicht van de mannengeur Sauvage van Dior in 2015 en schitterde in verschillende televisiespotjes en campagnes. Maar het merk botste op heel wat tegenkanting toen de reclamespotjes nog steeds werden uitgezonden, terwijl Depp door zijn ex-vrouw beschuldigd werd van huiselijk geweld. Dior hield voet bij stuk en is de acteur altijd blijven steunen en zal dit dan ook, dankzij zijn hernieuwde miljoenencontract, blijven doen. Op Instagram deelde Dior zelf een filmpje waarin te zien is dat modefotograaf Greg Williams aanwezig was bij een van de optredens van Johnny Depp in Parijs.

In mei 2016, na hun breuk, vroeg Amber Heard een tijdelijk contactverbod tegen Johnny Depp aan, omdat er huiselijk geweld in het spel zou zijn. De scheiding werd in 2017 afgerond. Een jaar later schreef Heard in een opiniestuk voor ‘The Washington Post’ over huiselijk geweld. Hoewel ze haar ex-man daarbij niet bij naam noemde, was het voor iedereen duidelijk dat het wel degelijk over hem ging. Daarop klaagde Depp zijn ex aan voor smaad. Ook ‘The Sun’ werd aangeklaagd omdat ze hem een “vrouwenmepper” hadden genoemd, maar die zaak verloor de acteur. Begin juni kwam hij wel als winnaar uit de bus, toen de jury hem op alle punten gelijk gaf. Amber Heard moet hem daarom een schadevergoeding van zo’n 10 miljoen dollar betalen, maar heeft wél laten weten dat ze niet van plan is om zich gewonnen te geven. Ze gaat in hoger beroep. Ook Depp heeft intussen hoger beroep aangetekend.

