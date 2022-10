Na alle schandalen keert Lindsay Lohan terug naar het scherm: “Acteren is zoals fietsen. Ik ben het nooit verleerd”

CELEBRITIESOoit één van Hollywoods veelbelovende jonge sterren, maar door hevig gebruik van drank en drugs bereikte haar carrière al snel een dieptepunt. Vandaag heeft Lindsay Lohan (36) haar leven eindelijk weer op de rails en is ze klaar voor haar langverwachte comeback. Op tien november keert de actrice terug naar het scherm in de romantische komedie ‘Falling for Christmas’ en in de toekomst zal ze in nog twee andere Netflix-films te zien zijn. En dat is volgens haar nog maar het begin. “Het geeft me zoveel vreugde om terug te acteren”, vertelt Lohan in een interview met ‘The Hollywood Reporter’.

“Het is een zegen om opnieuw een verhaal met mensen te kunnen delen", glundert Lohan. De Amerikaanse actrice, die jarenlang niet meer aan de bak kwam, speelt de hoofdrol in de kerstfilm ‘Falling for Christmas’. Het markeert haar eerste film in jaren, maar het acteren is ze nog lang niet verleerd. “Acteren is zoals fietsen”, klinkt het. Haar focus ligt dan ook volledig op de komende films. “Ik probeer afleidingen zoveel mogelijk te vermijden", vertelt ze. “Voor en na een scène ben ik ook graag even alleen.”

Maar niet volledig alleen. Want sinds kort staat Bernard Hiller, een acteercoach, aan de zijde van Lohan. “Ik heb nog nooit met een acteercoach gewerkt. Bernard is dan ook meer dan een coach: hij is mijn adviseur en mentor. Hij helpt me om mijn personages tot leven te wekken", legt ze uit. De actrice neemt haar tijd om het verhaal te kennen en haar volledig in te leven in haar rol. En dat deed ze ook bij ‘Falling for Christmas’, waar ze in de huid kruipt van Holly, een verwende erfgename die haar geheugen verliest na een ski-ongeluk. Daardoor komt ze onder de hoede van een knappe eigenaar van een arbeiderswoning en zijn dochter. “Zodra ik mijn outfit aan had, voelde ik me één met het personage”, aldus Lohan.

De Amerikaanse actrice is momenteel op locatie in Ierland voor de opnames van een andere Netflix-film. Ze strikte namelijk een driedelige deal met het streamingplatform. En als we Lohan mogen geloven, ligt er nog meer in de pijplijn. “Het is geweldig om samen te werken met Netflix en we zijn zelfs volgende stappen aan het bekijken", klinkt het. In de toekomst wilt ze graag werken met regisseurs die haar helpen groeien als actrice. “Ze moeten een visie en een stijl hebben. Ik wil twintig jaar later kunnen kijken naar de film en blij zijn dat ik er een deel van uitmaak.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm 'Falling For Christmas' © Netflix

Kindsterretje

Lohan werd in 1998 op twaalfjarige leeftijd bekend door de romantische komedie ‘The Parent Trap’. Daarna schitterde ze in enkele succesfilms zoals ‘Freaky Friday’ en ‘Mean Girls’. Maar al snel kreeg Lohan te maken met persoonlijke problemen: ze kampte met een zware drank- en drugsverslaving en werd meermaals gearresteerd. Nadat ze - om die reden - werd opgejaagd door de paparazzi, besloot ze zich in 2010 terug te trekken uit de acteerwereld. Sindsdien was ze pas af en toe te zien op het scherm. Zo verscheen de actrice in 2013 in de film ‘The Canyons’ en in 2014 in de West End productie van ‘Speed-the-Plow’. Vier jaar later deed ze mee in de Britse komedie ‘Sick Note’ en in 2019 was ze jurylid in de Australische versie van ‘The Masked Singer’. Datzelfde jaar liet ze weten dat ze opnieuw wilde acteren. “Ik wil gewoon mijn leven waar ik zo hard voor gewerkt heb terug oppikken. Ik wil dat delen met mijn familie en jullie", klonk het toen. Drie jaar later is het eindelijk zover.

