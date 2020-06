Na alle miserie is Eva Pauwels opnieuw op het rechte pad: “Al anderhalf jaar geen druppel meer aangeraakt” Redactie

02 juni 2020

11u56

Bron: HUMO 1 Showbizz Er was een tijd dat Eva Pauwels (44), de ex-vrouw van Jacques Vermeire, met het ene bedenkelijke verhaal na het andere in de media kwam. Ze worstelde met een drankverslaving en dat uitte zich in onder meer een kortstondig huwelijk met een vrouw, een ongelukje aan een Turks zwembad - waarbij ze haar gevoeg deed tussen twee strandstoelen - en een gewelddadige relatie met een man uit Aalst. De afgelopen jaren is het echter stil rond Pauwels, en daar is een goede reden voor. In HUMO vertelt ze dat ze aan de beterhand is. “Ik ben eindelijk op de juiste manier afgekickt.”

De laatste keer dat we van Eva hoorden, was in 2016. Toen stuurde ze foto’s de wereld in vanuit het ziekenhuis, waar ze was beland nadat ze in elkaar geslagen was door haar toenmalige vriend. De ‘iets oudere, rijke zakenman’ leek eerst de perfecte man, maar dat sloeg al snel om in geweld. “De eerste weken waren zalig”, liet Eva toen optekenen in TV Familie. “Hij charmeerde me, en betaalde al onze uitjes. Maar het veranderde al snel in een nachtmerrie. Hij beval me dikwijls om drank te gaan kopen. Tegen mij was hij best lief en romantisch, maar als hij een glas te veel op had, kon hij plots overkoken van woede. Dan veranderde hij in een psychopaat en vielen er klappen.”

In HUMO vertelt ze dat ze toen zelf ook in de ban was van een zware drankverslaving, ook al was ze kort voor haar verhuis naar Oost-Vlaanderen afgekickt. “Het is in Aalst volledig uit de hand gelopen. Ik heb de voorbije twintig jaar zeker zes of zeven pogingen ondernomen om af te kicken. Dat lukte elke keer wel, maar het duurde nooit lang voor ik herviel. Ik trapte elke keer in de val waar veel alcoholisten in trappen: eentje kan geen kwaad.” Uiteindelijk zijn haar ouders haar gaan weghalen in Aalst, waarna ze de klik maakte. “Anderhalf jaar geleden ben ik er voor het eerst aan begonnen met de juiste ingesteldheid: ik stop, en vanaf dan drink ik nooit nog één glas. Het was de hel. De cold turkey duurde zeker drie dagen. Ik was verslaafd aan wodka en heb dagenlang liggen schudden, zweten en kotsen in de living. Ik vond het vreselijk dat mijn ouders dat moesten meemaken, ik schaamde me diep.”

Pauwels blikt ook terug op haar moeilijke jaren en heeft spijt van één ding: dat ze haar kinderen niet de jeugd kon geven die ze verdienden. “Ik wéét dat ik een heel goede moeder had kunnen zijn. Ik ben van nature heel zorgzaam, ik heb een groot hart. En ik wóú heel graag kinderen. Als jong meisje droomde ik ervan om een jonge moeder te zijn en de tienerjaren van mijn kinderen bewust mee te maken. Jammer genoeg heb ik een groot deel van die tienerjaren in instellingen doorgebracht... De drankduivel was sterker dan mijn goede bedoelingen en mijn liefde voor mijn kinderen.”

