Na alle miserie: hoe gaat het nog met Dimitri Bontinck? “Die manager heeft zo'n 20.000 euro van me gestolen”

“Het voelde alsof ik weer in Aleppo was, of dat ik het doelwit was geworden van iemand uit Sharia4Belgium-­kringen”, zo verklaart Dimitri Bontinck bij het binnenkomen de gevolgen van een gevelverzakking in z’n flat. De sporen daarvan zijn nog duidelijk zichtbaar. “Ik hoorde luide knallen en toen zag ik ’n scheur van acht meter in de muur.” Stille getuigen van dat drama: een collectie beschadigde kunstwerken in een hoek van z’n living. Kunst is een oude passie die hij overhoudt aan een avontuurlijk leven vol carrièrewendingen. Van de schade aan z’n woonst is Dimitri nog altijd onder de indruk, en al zeker omdat er een week later opnieuw scheuren werden aangetroffen. “Het hele gebouw werd voor een tweede keer ontruimd”, vertelt Dimitri in Dag Allemaal. “Als dit zo blijft duren, ben ik weg.” Vooralsnog woont Dimitri wel nog in z’n appartement in Harelbeke, weg uit Antwerpen en dus weg uit de schijnwerpers die hem jaren hebben gevolgd. En ook zijn leven wil hij nu over een andere boeg gooien. “Gedaan met malafide managers en zure commentaren op mijn leven of dat van mijn zoon Jejoen. Ik wil een nieuwe start nemen”, klinkt ’t vastberaden.