Na alle kritiek: ‘The Social House’ start met nieuw seizoen op 30 oktober

Na de reacties op het eerste seizoen werden er een aantal zaken aangepast. “We hebben van deze pauze gebruik gemaakt om te lezen, luisteren en praten. We lazen ook de talrijke reacties via onze sociale media om terug te komen en willen onze kijkers hiervoor bedanken”, aldus Roel Sweron van Wünderbaar, het videoproductiehuis achter ‘The Social House’.

Mentaal welzijn

Daarnaast heeft het team achter ‘The Social House’ gesprekken gevoerd met experts inzake corona en mentaal welzijn van jongeren. Er is ook ondersteuning en expertise gezocht inzake diversiteit en representatie. In het tweede seizoen wil ‘The Social House’ verder meer betrokkenheid van de kijkers, zowel online als offline. “We willen graag open zijn over hoe we het deze keer willen aanpakken”, volgt Sweron. “The Social House wil een brug vormen tussen fans en creators. Zowel in het echt als achter de schermen is dat onze missie.”