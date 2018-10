Na alle heisa: bar van Tanja Dexters nu toch écht open Jacob De Bruyne

13 oktober 2018

18u09 8 Showbizz Na de commotie van de voorbije weken ging de Flamingo Bar van Tanja Dexters vrijdag dan toch open. Het was drummen aan de Antwerpse Groenplaats.

Het had wat voeten in de aarde, maar vrijdag ging de bar van Tanja Dexters dan toch open. Geen last dus met de politie of anonieme tipgevers die het zaakje wilden vergallen, wél een vergunning voor sterke dranken en een heleboel volk. "Het doet deugd om te zien dat er zo veel volk op de opening is afgekomen", zegt Tanja. "Kijk, er is natuurlijk heel wat gebeurd, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van de zaak. Ik ben blij dat de mensen hier tevreden vertrekken."

