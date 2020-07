Na alle haat en verwijten: ‘Temptation’-Laura verbaast haar volgers met complete metamorfose Redactie

01 juli 2020

09u00

Bron: TV FAMILIE 2 Showbizz Laura Moenaert (23) zorgde er vorig jaar voor dat ‘Temptation Island’ toen werd omschreven als de ‘saaiste editie ooit’. Tenminste: heel veel kijkers schoven Laura Moenaert (23) zorgde er vorig jaar voor dat ‘Temptation Island’ toen werd omschreven als de ‘saaiste editie ooit’. Tenminste: heel veel kijkers schoven de schuld daarvan in haar schoenen . Ze werd enorm zwaar aangepakt en kreeg de meest kwetsende verwijten naar haar hoofd geslingerd. Laura werd zelfs ­ fysiek aangevallen op straat en serieus toegetakeld. Maar intussen onderging ze een transformatie en is er sprake van een hele ‘nieuwe’ Laura, zo staat te lezen in TV Familie.

Laura deed met haar toenmalige vriend Roger Osei Bonsu (24) - broer van ex-bokser Sugar ­Jackson - mee aan ‘Temptation Island’. Maar de twee blonken vooral uit in lusteloosheid. Interactie met de verleiders en verleidsters hadden ze amper, relaxen en slapen leek hun voornaamste bezigheid. “Roger en ik zijn een rustiger, atypisch koppel”, verdedigde Laura zich toen. “Misnoegde mensen vragen zich af waarom we in ­godsnaam meedoen aan ‘Temptation Island’ met zo’n houding. In hun ogen verpest ik hun kijkplezier. Zij hopen op sensatie en drama. Bij mij valt er weinig smeuïgheid te ­rapen. Maar ik kan er toch niet aan doen dat er niemand tussen de verleiders zat die me bekoorde?”

Laura kreeg heel wat haat naar het hoofd geslingerd. Op het internet moest ze het ene na het andere grove verwijt slikken. Dingen als: “Naar de muur kijken hoe de verf droogt is spannender dan Laura te zien.” Of: “Ik zou nooit zo’n dooie mus als vrouw willen!” Gevolg: Laura trok zich terug uit de media. Ook haar relatie met Roger overleefde deze mediastorm niet. Na een eerste breuk en vervolgens een verzoeningspoging, kondigde het koppel vorige zomer aan dat ze definitief uit elkaar gingen.

(lees verder onder de foto)

Hemelsmooie engel

Laura heeft de afgelopen periode duidelijk gebruikt om te herbronnen. Ze is nu opgebloeid tot een een knappe, zelfverzekerde vrouw, zo oordelen haar volgers op de sociale media. Laura heeft ook haar Instagramaccount danig opgekuist en heeft er meteen ook enkele verrassende foto’s van haar nieuwe zelf gepost. Daarbij vallen haar nieuwe haarkleur - die haar uitstekend staat - én haar kersvers zelfvertrouwen op.

Laura krijgt nu heel wat complimentjes. “Laura lieve schat, wat zie je er prachtig uit!” lezen we tussen de talloze reacties. “Jij bent een heel andere nu. Maar in positieve zin. Je bent schitterend. Hot sexy lady!” Of ook: “Nu weet ik hoe een hemelsmooie engel eruitziet”, en “Jeetje, wat een klassiek mooie en stijlvolle vrouw. Zo innig, zo sensueel. Top!”

LEES OOK:

Laura breekt definitief met ‘Temptation’-boys: “Ik heb met geen enkele verleider nog contact”

‘Temptation Island’-deelneemster Laura werd zwaar mishandeld door boze kijkers