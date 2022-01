Na akelige val: Judi Dench lag half uur lang op de grond zonder hulp

“Nog niet zo lang geleden had ik een akelige val”, vertelde Judi Dench in het magazine ‘Saga’. “Ik struikelde over het tapijt. Er was niemand in huis en dus lag ik een half uur lang op de grond - niet in staat om recht te komen.” De enige getuige van het incident was haar papegaai. Haar vriend, David Mills, woont zo'n zes kilometer verderop, en ook haar dochter en kleinzoon hebben in de buurt een woning. “Ik heb een geweldige papegaai die maar bleef zeggen: ‘Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen?’ Dat is het moment waarop je beseft dat je een handige papegaai nodig hebt die iemand kan opbellen”, lachte de actrice. “Maar dat deed ze niet.”