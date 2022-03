Na afscheid bij MNM kan Peter Van de Veire meer tijd met z’n gezin doorbrengen: “Ilse heeft me geleerd om over m’n gevoelens te praten”

BV BV’s maken harde mopjes over elkaar in ‘De ideale Wereld’ na incident op Oscaruit­rei­king

Zondagavond maakte Chris Rock (57) een mopje over Jada Pinkett Smith (50), de vrouw van acteur Will Smith (53). Will kon daar absoluut niet mee lachen en gaf Chris dan ook een rake klap in zijn gezicht. Bij ‘De ideale Wereld’ vinden ze dat een grof mopje wel eens kan, en zodus lezen enkele BV’s rake mopjes over elkaar voor. Gelukkig kunnen zij er allemaal wel mee lachen en werden er geen meppen uitgedeeld.

