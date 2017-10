Na acht jaar: 'Flikken'-duo weer samen te zien Redactie

Ooit waren ze een onafscheidelijk duo als Raymond en Pasmans in 'Flikken'. Maar in 2009 kwam er een abrupt einde aan de carrière van Mark Tijsmans en Ludo Hellinckx in de populaire één-reeks. Nu, acht jaar later, is het duo herenigd op de set van de musical 'Ridders van de Ronde Keukentafel'.

‘We zijn dankbaar, en koesteren dit, maar nu is het voor ons wel gedaan. Na vandaag bestaat het duo Jacobs-Pasmans niet meer. Voor ons stopt het hier echt.’ Met die woorden namen acteurs Mark Tijsmans en Ludo Hellinckx in 2009 definitief afscheid van 'Flikken' én elkaar.

Dat het nu een hartelijk weerzien is voor de vrienden, bewijzen hun glimlachende blikken. De twee kunnen het dan ook nog steeds goed vinden. ‘Ridders van de ronde keukentafel’ is gebaseerd op het gelijknamige jongerenboek van Mark Tijsmans. De familiemusical vertelt het verhaal van prins Arthur, Gwynevere, Lancelot, Tristan en Isolde. Ludo kruipt in de huid van Merlijn de tovenaar.