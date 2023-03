Na aanhoudende geruchten over overspel: Emma Heesters en Wesley Hoedt uit elkaar

Showbits Nora Gharib kreeg veel kritiek nadat ze zich mengde in hoofddoe­ken­de­bat: “Ga terug naar uw land, kreeg ik te horen”

“Ik heb constant het gevoel dat ik tussen twee vuren sta”. Zo omschrijft actrice/presentatrice Nora Gharib haar leven, als een spreidstand tussen de twee culturen waarin ze leeft als jonge succesvolle vrouw en moeder. Ze mengt zich ook graag in het maatschappelijke debat, maar dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Dat vertelt ze in een gesprek met Desna naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Bekijk het in een nieuwe Showbits.