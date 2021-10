Na 8 jaar wachten: beluister hier ‘Santé’, de nieuwe single van Stromae

MuziekAdele (33) is niet de enige die vandaag een nieuwe single heeft uitgebracht. Niemand minder dan Stromae (36) heeft ook nog een muzikale verrassing voor al zijn fans. Op Instagram kondigde de Belgische zanger namelijk zijn nieuwe track ‘Santé’ aan. Voor de Brusselaar is het zijn eerste single in acht jaar tijd.

“Santé, Instagram! Het is goed om terug te zijn. Mijn gloednieuwe single is vanaf nu beschikbaar op alle platformen. Ik zie jullie om 18u00 op YouTube.” De terugkeer van Stromae is ondertussen dus officieel. Midden oktober kondigde de organisatie van Werchter Boutique namelijk al aan dat de Belgische zanger er volgend jaar op de planken staat. Daarnaast maakt de Belgische zanger in juli 2022 ook zijn opwachting op Les Ardentes.

Goed nieuws voor fans van Stromae, want zij moeten hun idool nu al een tijdje missen. In 2015 verdween onze landgenoot namelijk uit de schijnwerpers. De muzikant, die hits scoorde met ‘Alors On Danse’ en ‘Papaoutai’, had zich destijds teruggetrokken uit het publieke leven, na een slechte reactie op een malariamedicijn en een daaropvolgende burn-out. Het laatste album van Stromae “Racine carrée” verscheen in 2013 en zijn laatste optreden dateert uit 2015. Maar nu is hij dus klaar om opnieuw met z’n muziek naar buiten te komen.

In november vorig jaar kwam er al eens een teken van leven. Toen verklapte Stromae dat hij aan nieuwe muziek aan het werken was. “Ik ben eigenlijk nooit echt gestopt met muziek maken”, vertelde hij toen aan het Franse dagblad Libération. “Behalve op een moment dat ik echt niet goed was. Ik doe het elke dag, ik werk met en voor anderen... Er komt wel eens een album uit, maar ik heb niet echt een datum.” Een datum die nu toch stilaan in zicht lijkt te komen, want met een nieuwe single én een optreden op Werchter Boutique heeft Stromae wellicht ook nog een nieuwe plaat in petto voor al zijn fans.

