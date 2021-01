Na 21 jaar gaan Elke en Regi uit elkaar: een terugblik op hun huwelijk

ShowbizzZo succesvol zijn carrière het voorbije jaar was, zo pijnlijk bolde zijn huwelijk richting einde. Regi Penxten (44) gaat in alle vriendschap uiteen met Elke Vanelderen (42). Zijn grote liefde, al 21 jaar lang. "Er is geen spijt, er is geen nijd. We kijken vol liefde terug op onze tijd samen." Die schonk hen twee dochters, Ellie Martha (7) en Renée (4). "Mama en papa zijn is de belangrijkste rol van ons leven, die blijven we samen vervullen."

Een tedere foto van hem en Elke. Zoals er doorheen de jaren al veel kiekjes waren geweest. Wie snel, snel door Instagram scrolde gisteravond zou zelfs niet opgemerkt hebben dat die foto er één was met een wel erg verrassende en helaas pijnlijke boodschap. Het is gedaan tussen de twee. De liefde is op. "Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken elkaar voor het eerst", begint Regi zijn verhaal bij de foto - op dat moment leest het zelfs nog even als een liefdesverklaring. "Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Elke en ik beslist om elk onze eigen weg te gaan", klinkt echter de harde realiteit. Het mooie blonde koppel, met al even mooie blonde kinderen, was een voorbeeld van een goed huwelijk in de showbizz. "Wat onze relatie bestand maakt tegen de tijd? Dat wij altijd en overal honderd procent onszelf kunnen zijn. Als we ergens op bezoek zijn en ruzie krijgen, dan is dat zo. Terwijl andere koppels de schijn hoog zouden houden tot ze thuis zijn, waar de boel dan ontploft", zei Regi vorige zomer nog in een interview. "Onze sterkte is hoe goed wij kunnen babbelen. Er valt nooit een stilte tussen ons."

Nog één kans

De Limburgse spraakwaterval viel in 2000 - toen de populaire bezieler van Milk Inc. - voor de charmes van de TMF-presentatrice. Pas drie jaar later kwamen ze daar openlijk voor uit, op de première van de film 'Team Spirit 2'. Er was een korte breuk rond 2007, iets wat de meesten zich niet eens meer herinneren. "Maar we hebben die pauze nodig gehad om te weten wat we voor elkaar betekenen", zei Elke er destijds over. Ze gaven hun liefde nog één kans. Eén die ze met beide handen grepen. Regi ging zelfs in New York op zijn knie, en op 2 juni 2012 stapte het koppel met veel toeters en bellen én onder het goedkeurend oog van heel Vlaanderen in het huwelijksbootje. Live vanuit de kerk in Zolder uitgezonden in 'Regi's World', zijn eigen docureeks die toen liep op JIMtv. Iets wat niet door iedereen positief werd onthaald, want "wie te veel pronkt naar de buitenwereld, leeft binnen de muren meestal niet zo in peis en vree". En: "zo'n intiem moment op tv uitzenden, daar is geld mee gemoeid." Maar élk vooroordeel konden de tortelduifjes ontkrachten.

Voltijdse mama

Een mooie villa werd neergepoot in Heusden-Zolder. Onder hetzelfde dak vestigde de hitmachine ook zijn muziekstudio. Was hij niet op optredens, dan kon hij op die manier nummers creëren in de buurt van zijn vrouw. Het zou hun huwelijk alleen maar ten goede komen. En dat deed het ook. Met een eerste nakomeling van hun liefde in maart 2013: Ellie Martha werd geboren. In oktober 2016 volgde nummer twee, Renée. "Onze kinderen blijven ons hoogste goed", schreef Regi gisteren op Instagram. "Mama en papa zijn van onze twee prachtige dochters, het blijft de belangrijkste rol van ons leven. En die rol zullen we samen blijven vervullen. Je zal ons daarom in de toekomst nog samen zien op restaurant of in een pretpark." Een bewijs dat Regi en Elke als vrienden een streep trokken onder hun huwelijk. "We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd." Waarom de twee hun huwelijk dan beëindigen? Dat blijft tussen vier muren. Ze vragen privacy om "dit in alle rust te kunnen verwerken". Al gaf Regi in de zomer van 2019 al aan dat als er een zwaartepunt in hun huwelijk was, hij dat wel zou zijn. "Alles wat er gebeurt thuis, is in functie van mij. Alles draait altijd om mij en dat is heel vermoeiend. Het is niet gemakkelijk voor Elke", zei hij. "We hadden een vriendenclubje op de school van Ellie Martha en van hen is ongeveer de helft intussen gescheiden. Het heeft niets te maken met of je nu in de showbizz zit of niet, een relatie is altijd moeilijk en vraagt werk." Regi scoort de laatste jaren zijn grootste successen en raast van het ene optreden na het andere. Maar Elke bleef op de achtergrond. Thuis, als voltijdse mama bij haar gezin. Presentatiewerk zoals ze jaren deed voor onder meer 'Tien Om Te Zien' en 'Star Academy' doet ze vandaag niet meer.

Crisis doorstaan

En door corona zit ook haar wederhelft sinds een jaar thuis. Als dj doorgaans altijd van huis weg, plots 'opgesloten' binnen vier muren: het moet niet simpel te aanvaarden zijn. Er sneuvelden het voorbije jaar al enkele bekende huwelijken, kijk naar Sergio Herman en Ellemieke Vermolen, naar Mathias Coppens en zijn Sara. "Toch doorstaan wij deze coronacrisis goed, vind ik", zei Regi recent nog. Elke en ik zijn dat geïsoleerde leven al wat gewend. We gaan niet naar feestjes, op café, naar de cinema of naar concerten, want ik doe dat normaal al voor mijn job. Ik kan me inbeelden dat het bij sommige koppels serieus spant momenteel. Dan weet je of je voor elkaar gemaakt bent of niet. Voor veel koppels zal deze coronaperiode uitdraaien op een echtscheiding of een baby", lachte Regi enkele maanden geleden nog. Een derde kind kwam er niet, het werd helaas optie één.

